«Сегодня реву целый день»

Жены потенциальных новобранцев — о перспективах частичной мобилизации.

Многодетная мама Айрин мало интересуется политическими новостями. О частичной мобилизации узнала от свекрови. «Она живет в селе, где мы раньше были прописаны. Сегодня она позвонила и рассказала, что в сельсовет пришло письмо из военкомата — спрашивают, где сейчас мой муж?» — говорит Айрин.

Два года назад семья переехала из отдаленного заволжского района в Саратов. Муж Айрин не встал на воинский учет по новому месту жительства. «Не потому, что от кого-то прятался. Просто руки не доходили, да и особой необходимости не видел. Срочную он отслужил десять лет назад. Был танкистом». Сегодня это одна из самых востребованных военно-учетных специальностей.

В семье трое детей. Один из сыновей — инвалид. У мальчика сахарный диабет первого типа. Согласно клиническим рекомендациям и стандартам оказания медпомощи, утвержденным Минздравом, пациенты с таким диагнозом имеют право бесплатно получить систему непрерывного мониторинга глюкозы (это сенсор с тончайшей иглой, который прикрепляется на живот или плечо и каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в подкожной клетчатке, показания передаются на смартфон). Прибор позволяет больному вести почти обычный образ жизни.

По прошлогодним подсчетам депутатов Госдумы, на закупку систем мониторинга для всех 48 тысяч российских детей с диабетом требовалось 4 миллиарда рублей.

На это у державы денег не нашлось. Семьи покупают технику за свой счет или через многочисленные жалобы и суды выбивают у региональных властей.

Каждый месяц для мониторинга нужны сменные сенсоры. Родители тратят на это по 13 тысяч рублей в месяц (то есть всю детскую пенсию по инвалидности) — на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Датчики европейского производства подорожали. У китайских увеличились сроки доставки. Российские исчезли из продажи (на самом деле, отечественной была только упаковка, сам прибор производили в Ирландии).

Диабетикам положены бесплатные тест-полоски для глюкометра, но выдают их меньше, чем нужно. Время от времени Айрин покупает полоски сама. Коробка стоит около 500 рублей.

В нынешнем году саратовцам перестали выдавать американский инсулин хумалог. Пациенты боятся, что могут начаться перебои и с датским фиаспом.

Айрин находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Ее муж работает на мебельной фабрике. Каждый месяц семья платит 17 тысяч рублей за ипотеку. «ЖКУ в 3-комнатной квартире тоже влетают в копеечку. Школьные принадлежности, кредиты за технику… Просто не представляю, как потяну всё одна», — размышляет Айрин.

Ее родственники уже поучаствовали в спецоперации как военнослужащие по контракту.

«Одного брата ранили. Нога гниет, месяца два мотается по госпиталям. Другой много рассказывал об условиях службы там — как они питались, как мылись», — вздыхает женщина.

Армия не отпускает

«Сегодня реву целый день», — саратовчанка Вика рассматривает цветную таблицу, объясняющую, в каком порядке будут призывать военнослужащих запаса, и снова размазывает тушь. Ее муж Сергей — 44-летний майор запаса химических войск — проходит по первому разряду.

Сергей поступил в военное училище в конце 1990-х, когда армейская карьера не обещала ничего, кроме нищеты. Но родители, живя в деревне, не смогли бы содержать в городе сына-студента гражданского вуза.

После выпуска Сергея с женой отправили в отдаленный гарнизон, «пять панельных пятиэтажек и степь вокруг». Несколько месяцев молодая семья питалась консервами из пайка, чтобы накопить на телевизор.

Саратовец служил в отделе локализации аварийных ситуаций. Химоружие на старом складе хранилось в бочках, которые иногда текли. Аварийщики вручную снимали прохудившуюся емкость, выпиливали загрязненные участки стеллажей.

Первые годы Сергей приходил со службы домой раз в неделю. «Как правило, у тех, кто служит в батальоне, долго не бывает детей. Все удивлялись, когда мы успели сделать троих», — смеется Вика. На восьмом месяце беременности она своими руками делала ремонт. Научилась надевать противогаз, ведь каждую среду в поселке проводились учения, и водить машину, чтобы возить дочек в поликлинику в ближайший город за 100 километров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—