“Он обращался со мной как с мусором”: тренер по йоге рассказала об отношениях с Адамом Левином

За последнюю неделю откровениями о солисте Maroon 5 публично поделились сразу несколько девушек, с которыми 43-летний женатый фронтмен вел переписку интимного характера в интернете. Они обнародовали подробности и обвинили Левина в потребительским отношении, а также неверности жене Бехати Принслу. Одной из них стала экс-тренер Левина по йоге, 49-летняя Аланна Забель. На днях она рассказала, что музыкант непристойно флиртовал с ней в социальных сетях, а накануне заявила журналистам Daily Mail, что тот обращался с ней как с “мусором”.

Речь идет не о любовной интрижке или непристойном тексте, а о том, чтобы быть порядочным человеком, – сказала она. – Друзья не относятся друг к другу как к использованному мусору, а именно так он относился ко мне.

Напомним, что Левин уже более десяти лет состоит в браке с ангелом Victoria’s Secret Бехати Принслу, которая на данный момент беременна третьим ребенком. У пары еще двое общих детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс.ф

Они познакомились в 2012-м в сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. До романтической церемонии бракосочетания с Принслу в Кабо-Сан-Лукас, Левин считался заядлым сердцеедом. На его счету романы с моделями Victoria’s Secret Энн Вялицаной и Ниной Агдал, а также, по слухам, интрижка с певицей Джессикой Симпсон.

Адам Левин уже успел прокомментировать измены, а на днях их с Бехати заметили вместе – супруги как ни в чем не бывало гуляли по залитым солнцем городским улицам. Все фото их прогулки вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Адам Левин и Бехати Принслу