Мнение: Как работает вражеская пропаганда, доверчивые подростки и пророссийские немцы

1. Алексей Антонов пишет, как работает вражеская пропаганда и указывает на очевидные последствия её потребления (ссылка):



С утра пораньше написал письмо в рабочий чат нашей молодой команды. Выкладываю без изменений.

«Где-то в Украине сидят такие же парни, как вы, такого же возраста, мелкими профессиональными группами.

У них есть задача сделать нам плохо любыми способами, например, путем разгона любой истерики по любым информационным каналам. Всё, что парализует волю и поможет выключить лично тебя из рабочего процесса и сделать нервозной тряпкой, всё это будет старательно делаться. Потому что в масштабе страны это имеет значение — влиять на умы оппонентов это выгодно.

Значит, если идет мобилизация, то вы будете читать, как в метро хватают всех подряд и волокут в военкомат, даже не служивших; будут фотографии каких-то людей; будут тысячи чатов и каналов, где будет разгоняться истерика и будет обсуждение, кому какие повестки вручают и кого незаконно забрали. У обычного молодого человека должен возникнуть эффект, что ну всё, это полный караул, как дальше жить — не ясно. Завтра меня заберут и кинут голодным и холодным умирать. За этот эффект оплата идет в долларах, этим занимаются профессионалы.

Это работает с любой темой, которая сейчас на повестке. Меняют пленных? Поменяли нацистов-убийц на олигарха, проклятая русская власть, коррупционеры и сволочи. Россия наступает? Русские умирают сотнями, захватили амбар. Россия отступает? Позорное бегство, бросили все танки, трусы и дураки. Абсолютно не важно, о чем идет речь — люди не глупее вас старательно работают каждый день, чтобы оказать на вас моральное давление и парализовать волю. Любыми способами вызвать страх и вогнать в панику. Воевать с государством, где одни трусы и паникеры, гораздо проще.

Наши специалисты стараются делать то же самое в информационном пространстве оппонентов, но это получается сильно хуже, так как у нас 5% от их бюджетов и все площадки принадлежат им. Игру эту тоже они придумали. Но это нам не сильно важно сейчас.

Что нам сильно важно, что нет ничего за пределами вашей собственной эффективности и ваших собственных задач. Есть личные цели? Их надо делать.

Всю информацию нужно фильтровать исходя из критерия “это делает мое моральное состояние лучше? это помогает мне добиться моих целей или выполнить мою работу?”. Если нет, то идет оно нахуй.

Лично я года с 2014, еще когда смотрел на горящий от коктейлей Молотова Беркут на Майдане, научился рефреймить все поступающие из вселенной сообщения, пока они не перестанут вызывать у меня тревогу или отвлекать от целей. Вы скажете, что это подход одержимого фанатика, и будете правы, но я вот так отношусь к информационному фону, и это отлично работает. Личная эффективность прежде всего. Ничего не должно отвлекать самурая от его предназначения, и мне плевать, насколько по-детски это звучит.

“А как же я узнаю что-то важное? А как же я среагирую?” Спросите вы.

Я мастер спорта по реагированию и узнаванию важного, и я вам ответственно заявляю — ничего вы не узнаете и ни на что не среагируете, нет смысла мониторить всю эту чепуху. Все “держащие руку на пульсе” это покупатели доллара по 150 и покупатели билетов в Турцию по 300 тысяч рублей за эконом-класс, вот вся польза от того, что вы что-то быстро узнали и “типа среагировали”.

Меряйте свою эффективность в данном вопросе так: я волновался? Переживал? А мне за это заплатили? Этот день волнения — он на выходе дал мне какие-то ощутимые бонусы или компенсацию? Если вы волновались бесплатно и получили в награду только невроз, то это плохая стратегия. В инвестиционном бизнесе тебе платят за то, что ты волнуешься (пока держишь позиции). Я бесплатно волноваться не намерен.

Итого, предлагаю не подставлять свой нежный, впитывающий все тревоги этого мира разум под вредное излучение, а вместо этого заняться работой. И всю злость на несправедливость этого мира пустить туда же — в эффективный труд.»

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Тут злые люди, ув. друзья, подогнали исследование критичности мышления «сетевых аборигенов» — подростков, которые родились в цифровую эпоху, выросли в обнимку со смартфоном, юрки в интернетах как рыбы и поэтому всё понимают и их не обмануть.

В ходе бесчеловечного эксперимента 300 юным словакам в возрасте от 16 до 19 лет был предложен некоторый сетевой контент — часть правдивая, а часть заведомый бред.

Итог: 48% юных граждан в целом нашли правдивые сообщения более достоверными, чем ложные.

41% одинаково хорошо приняли правду и враньё.

11% категорически предпочли враньё.

…Вывод, который мы можем сделать из этого прекрасного эксперимента, прост и обиден.

Каждый раз, когда какому-нибудь поколению начинают лить в розовые от смущения ушки, что оно по природе своей (потому что новое, не такое как те, прежние, не знавшие прогресса) обладает каким-нибудь офигенным орлиным взором, или волчьим чутьём, или чутким слухом, или невероятным вкусом —

— это значит, что его собираются попользовать в особо циничной форме.

Ибо единственное качество, отличающее всякое новое поколение от старого — в том, что оно несколько доверчивей.

Потом это проходит.

Полагаю, в прочих западных странах уровень критичности мышления среди подростков не выше. Да и со взрослыми ситуация ненамного лучше, с учётом неполной цифровой грамотности старшего поколения и инфантильности современного общества.

Боюсь, плохо всё и в России. Но у нас есть преимущество: мы не возвели фейки в ранг идеологии, напротив, мы отбиваемся от вражеских фейков.

3. Читатели пишут:

Про притеснение русских в Германии. Сегодня был в автосервисе, менял колесо. Мужик-немец был не очень доволен, что я не могу разговаривать по-немецки, и разговариваю с ним по-английски. Тут это многим не нравится. Но потом он узнал, что я из России, и всё изменилось. Оказалось, что он из Восточной Германии, из Восточного Берлина. Говорит, что Россия очень популярна на Востоке Германии, и «в честь дружбы» сделал мне хорошую скидку на две покрышки. А ещё сказал, что пару недель назад пытался отправить кому-то письмо на Яндекс, и их корпоративный сайт его заблокировал. Мужик сказал, что это «шайсе политик» и произнёс русское матерное слово.

Как видно, даже в Германии, которая полностью под колпаком натовской пропаганды, у России остаются друзья.