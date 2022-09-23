Минобороны ФРГ запросило дополнительные €700 млн для помощи Украине

Министерство обороны ФРГ подало комитету бундестага по бюджету документ, с просьбой одобрить выделение дополнительных €700 миллионов на помощь Украине, пишет Der Spiegel. В ведомстве заявили, что данные средства пойдут на «круговые обмены» военной техникой, а также на поставку материалов из запасов бундесвера.



AP

Минобороны ФРГ запросило дополнительный бюджет в размере около €700 миллионов для помощи Украине, пишет Der Spiegel. Немецкое правительство представило на обсуждение комитету бундестага по бюджету документ с просьбой одобрить выделение Минобороны соответствующей суммы.

Согласно документу, финансовые средства нужны Министерству обороны для «срочной поддержки Украины» посредством так называемого кругового обмена танками и поставки материалов из запасов бундесвера, пишет издание.

В рамках кругового обмена танками Германия намерена сотрудничать с Грецией и Словакией, пишет Der Spiegel: эти страны намерены поставить Украине 68 танков старых модификаций, получив взамен немецкие танки. Кроме того, Минобороны ФРГ намеревается восполнить «имеющуюся нехватку» материальных поставок Украине.

Der Spiegel напоминает, что Украина не раз требовала от ФРГ поставки танков. Однако канцлер Германии Олаф Шольц продолжает отвергать эти требования, заявляя, что Берлин не собирается принимать решение о поставке западных танков в одиночку. Позицию канцлера также поддержала глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.