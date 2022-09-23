В бундестаге не пришли к соглашению по поставке танков на Украину, СУА и другую технику поставлять будут

Оппозиционная немецкая партия ХДС поддерживает поставку танков на Украину, пишет Das Erste. Однако дебаты в бундестаге по этому вопросу не привели к согласию: как отмечает издание, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца остаётся неизменной: Германия не будет принимать единоличного решения о поставке Украине танков.



AP

Заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефуль удивляется, пишет Das Erste: он отмечает, что немецкий парламент ещё в апреле одобрил поставку на Украину тяжёлых вооружений, однако до сих пор не может сделать следующий шаг. По запросу партии ХДС в бундестаге прошли дебаты по вопросу поставки танков, однако прийти к соглашению не удалось.

«Можно оперативно поставить трёхзначное число БМП «Мардер» без ослабления бундесвера», — приводит издание слова Вадефуля. Представители партии ХДС также выступили за поставку танков «Леопард-2». Как отмечает Das Erste, есть две основные причины, по которым Украина столь активно требует от Германии поставки танков: первая заключается в том, что украинская сторона испытывает проблемы с собственными танками, большинство из которых стары и сильно изношены. Настанет такой момент, когда у Украины совсем не останется боеготовых танков, пишет издание.

Вторая причина заключается в намерениях Киева проводить контрнаступления, пишет Das Erste. Как отмечает издание, такой вид операций принципиально отличается от обороны и требует использования бронетехники, особенно современной и технологичной, такой как немецкие танки «Леопард-2». Есть также фактор времени, поскольку проводить наступательные действия зимой станет невозможно, считает Das Erste.

Как пишет издание, идею о поставке Украине танков поддерживает не только ХДС, но и Свободная демократическая партия и зелёные, пишет Das Erste. Однако позиция канцлера Олафа Шольца остаётся неизменной, отмечает издание: Германия не будет поставлять Украине свои танки, пока такое же решение не будет принято кем-нибудь из партнёров ФРГ по НАТО.