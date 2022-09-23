 

В бундестаге не пришли к соглашению по поставке танков на Украину, СУА и другую технику поставлять будут

23.09.2022, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оппозиционная немецкая партия ХДС поддерживает поставку танков на Украину, пишет Das Erste. Однако дебаты в бундестаге по этому вопросу не привели к согласию: как отмечает издание, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца остаётся неизменной: Германия не будет принимать единоличного решения о поставке Украине танков.


AP

Заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефуль удивляется, пишет Das Erste: он отмечает, что немецкий парламент ещё в апреле одобрил поставку на Украину тяжёлых вооружений, однако до сих пор не может сделать следующий шаг. По запросу партии ХДС в бундестаге прошли дебаты по вопросу поставки танков, однако прийти к соглашению не удалось.

«Можно оперативно поставить трёхзначное число БМП «Мардер» без ослабления бундесвера», — приводит издание слова Вадефуля. Представители партии ХДС также выступили за поставку танков «Леопард-2». Как отмечает Das Erste, есть две основные причины, по которым Украина столь активно требует от Германии поставки танков: первая заключается в том, что украинская сторона испытывает проблемы с собственными танками, большинство из которых стары и сильно изношены. Настанет такой момент, когда у Украины совсем не останется боеготовых танков, пишет издание.

Вторая причина заключается в намерениях Киева проводить контрнаступления, пишет Das Erste. Как отмечает издание, такой вид операций принципиально отличается от обороны и требует использования бронетехники, особенно современной и технологичной, такой как немецкие танки «Леопард-2». Есть также фактор времени, поскольку проводить наступательные действия зимой станет невозможно, считает Das Erste.

Как пишет издание, идею о поставке Украине танков поддерживает не только ХДС, но и Свободная демократическая партия и зелёные, пишет Das Erste. Однако позиция канцлера Олафа Шольца остаётся неизменной, отмечает издание: Германия не будет поставлять Украине свои танки, пока такое же решение не будет принято кем-нибудь из партнёров ФРГ по НАТО. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.22 / Мнение: О белом флаге Медведева… Намёк понятен?

07.05.22 / Чердак римской церкви скрывает рисунки беглецов времён Второй мировой

21.07.20 / Скандалы: Александр Бастрыкин доследует своего бывшего зама

11.04.22 / Во что вляпалась Лопес? – Личное мнение

26.02.22 / …Из защитников в нападающие

23.11.21 / Теплый цветовой микс, который подходит каждой женщине: зимой в тренде медовый блонд

08.01.22 / Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни и те же конфеты, но на это есть причина

29.11.21 / Oxxxуmiron отсудил у Ромы Жигана авторские права на свои песни

23.01.22 / Диетолог: Фосфор и магний влияют на здоровье скелета наравне с калием

09.05.21 / Впервые после интервью Опре Уинфри: беременная Меган Маркл приняла участие в концерте Vax Live

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика