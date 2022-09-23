Скандалы: Убежавшая «Нефть Поволжья»

От партнеров саратовского «Боконцепт отеля» остались лишь акции да старые скважины

Пока определена только стоимость акций, держателем которых являлась компания еще 2002 года. В ее распоряжении оказалось 2760 штук обыкновенных акций АО «Нефтегазрезерв» и еще 1574 акции АО «Нефть». Балансовая стоимость этого пакета составляла 287,5 тысячи рублей, а вот стоимость, установленная оценщиком, оказалась в разы дороже — 190,5 млн рублей.

Компанией «Нефть Поволжья» долгое время руководил Александр Ключков, основатель ООО «Боконцепт отель», пообещавшей построить в Саратове элитную гостиницу под брендом Mercury. Для распиаренного проекта специально выделили участок на новой набережной, но затем что-то пошло не так.

Сама «Нефть Поволжья» и другие связанные с ней недроразработчики получили в 2020 году банкротные иски от Международного банка Санкт-Петербург. Совокупный размер долга превышал 1,6 млрд рублей. Собственно истцом выступал не банк, потерявший лицензию еще в 2018 году, а Агентство по страхованию вкладов. Оно и выдвинуло в пользу покойного банка претензии к ООО «НК «Атамановка», ООО «НК «Балаковское», АО «Нефть» и ООО «НК «Казанла».

Весь этот коллектив ООО-нефтяников погубили кредиты перед банком и поручительства по ним, которые они давали друг другу.

АО «Нефтегазрезерв» является учредителем НК «Казанла» и «Балаковское». Сама компания остается действующей и руководителем ее значится все тот же Александр Ключков. Рыночная стоимость акций «Нефтегазрезерва», согласно заключению экспертов, на 1 февраля 2022 года составляла 43,5 млн рублей. Эта цифра включает объем вложений «Нефтегазрезерва» в уставной капитал НК «Казанла» и «Балаковское», которые являются ее 100% дочерними структурами. Акции АО «Нефть» оценены в 147 млн рублей с учетом стоимости вложений компании в свою структуру, НК «Атамановка», которая на 100% принадлежит ей.

Из отчета оценщика видно, что у «Нефтегазрезерва» имеются скважины на Балаковском и Казанлинском месторождениях, а также участки в бессрочном пользовании. На оба месторождения у компании были лицензии, которые с 2018 года переоформлены на ее дочерние общества, те самые НК «Казанла» и «Баалаковское», а сам «Нефтегазрезерв» из недроразработчика превратился в арендодателя и стал сдавать своим структурам оборудование и участки со скважинами.

Основными активами АО «Нефть» оказались скважины Атамановской площади, сооружения на месторождении и оборудование — подогреватель нефти, нефтегазовый сепаратор. Правда все скважины на проверку оказались и изношенными и устаревшими. Физический износ большинства их них составлял, согласно данным оценки, 95-99%, часть скважин была изношена на 60-75%.

Деятельность обеих компаний, и АО «Нефть», и «Нефтегазрезерва» в последние годы оценщики охарактеризовали как убыточную. Тем не менее, и АО «Нефть», и «Нефтегазрезерв» на данный момент действуют и в отчетностях 2021 года показывают выручку, хотя для своего профиля очень небольшую — 18,8 млн рублей и 5,6 млн рублей соответственно. НК «Казанла» и «Балаковское» обанкротились и дошли до конкурсного производства в прошлом году.

ООО «Боконцепт отель» — несостоявшийся саратовский инвестор, продолжает существовать как юрлицо, но выручка его равна нулю, а в ЕГРЮЛ появилась пометка «сведения недостоверны». Единственным владельцем компании остается Юлия Ашуркова, которой Александр Ключков передал фирму вскоре после ее регистрации.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”