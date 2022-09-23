Толстовка-оверсайз, джинсовая куртка и другие модные образы в мальчишеском стиле на осень

Озорство, энергичность, активность, беззаботность, молодость — вот, с чем ассоциируются образы для девушек в мальчишеском стиле. Для создания эффектных луков понадобится самая малость: базовые вещи уличного гардероба. Вдохновляемся идеями.

Толстовка и джинсы

Основа мальчишеского стиля — это удобство, комфорт и простота. Так что смело надевайте толстовку оверсайз с любимыми джинсами и отправляйтесь на прогулку или на встречу с друзьями. Вы также можете отдать предпочтение худи с капюшоном. Из обуви выберите что-то спортивное: кеды или кроссовки.

Комбинезон

Этой осенью комбинезоны как никогда в моде. Эти изделия прекрасно сочетаются со свитерами и с водолазками. Отдавайте предпочтение тому комбинезону, который не будет вас облегать и стеснять движений. Пусть изделие будет свободного кроя, с широкими штанинами.

Джинсовая куртка и длинная футболка

Стильно и необычно смотрится комплект из укороченной куртки из денима, обычных классических джинсов и длинной футболки, прикрывающей паховую зону. Хорошо, если футболка будет в рокерском стиле: например, с эмблемой или названием любимой группы. Завершите образ с помощью бейсболки, рюкзака, спортивной обуви.

Худи и мини-юбка

Мальчишеский стиль не предполагает полный отказ от юбок. Вы вполне можете создавать эффектные образы с этими изделиями. Например, сочетайте в одном наряде плиссированную мини-юбку (по типу теннисной) с укороченным худи оверсайз с капюшоном. Последний штрих — брутальные армейские ботинки на шнуровке и на тракторной подошве.

Кофта с открытыми плечами и карго

В контексте мальчишеского стиля можно создавать женственные соблазнительные образы. Например, можете сочетать штаны карго с накладными карманами вместе с укороченным топом с длинными рукавами и с открытыми плечами. Подобные образы нередко создают девушки, которым импонирует стиль R&B и хип-хоп.

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Куртка и юбка

Мини-юбка, облегающий короткий топ плюс высокие сапоги-чулки: согласитесь, что получается несколько провокационный образ. Но если вы добавите куртку оверсайз с забавным принтом, из мягкого плюшевого материала, то у вас получится мальчишеский стильный лук.

Джинсы и рубашка/футболка

Мальчишеский стиль предполагает отсутствие усложнений. Минимализм и простота — вот, чего точно стоит придерживаться. Поэтому можете надевать рубашку с джинсами — и оправляться на улицу. Ваш повседневный лук уже готов.

Или просто надевайте любимую футболку и любимые джинсы, плюс кроссовки. Чтобы выразить свою индивидуальность, используйте аксессуары.

Например, браслеты, колье, чокеры, фенечки, кольца. Не забываем о сумках, рюкзаках, бейсболках. Если у вас однотонная лаконичная футболка, преобразите ее с помощью значков с забавными надписями или с логотипами любимых музыкальных коллективов.

Брюки и куртка-рубашка

Оба изделия не должны облегать фигуру. Пусть оба будут оверсайз или свободного кроя. Ваша задача не заключается в том, чтобы делать акцент на фигуре. Женская мода в контексте мальчишеского стиля – это все о комфорте и об отсутствии гламура и пафоса. Вы можете просто выглядеть как “свой парень”.