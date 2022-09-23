 

Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм – на подиуме, Николь Шерзингер – в зале: как прошел показ BOSS

23.09.2022, 13:34, Разное
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Миланская неделя моды продолжается – и накануне вечернюю программу закрыло шоу новой коллекции BOSS. Модный бренд вернулся к тому, что умеет лучше всего, а именно классическим пальто и идеально скроенным брючным костюмам. “Скучные” простые фасоны разбавила байкерская нотка в виде грубых аксессуаров, дерзких кожаных элементов, блестящей фурнитуры. А аксессуар в виде мотоциклетного шлема вместо сумочки прекрасно вписался в общую концепцию.

В линейку весна-лето вошли металлизированные куртки, брючные костюмы свободного кроя, элегантные платья и базовая верхняя одежда. Цветовая палитра не по-весеннему темная и сдержанная: преобладают серый, черный и бежевый оттенки. Уже ждем в этой одежде стрит-фото Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и других амбассадоров BOSS.

Future и Наоми Кэмпбелл

Показ открыла муза Дома Наоми Кэмпбелл, а на подиуме были также замечены Эшли Грэм, Джордан Данн и Джордан Барретт. В первом ряду за шоу наблюдали снова свободная Белла Торн, Николь Шерзингер, Патрик Шварценеггер, отметивший 18 сентября свое 29-летие, а также сладкая парочка Тони Гаррн и Алекс Петтифер – недавно они сыграли свадьбу во второй раз. 

Эшли ГрэмНиколь ШерзингерПатрик ШварценеггерНаоми КэмпбеллТони Гаррн и Алекс Петтифер Белла ТорнДжордан БарреттДжордан Данн


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