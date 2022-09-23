Военкоматы Армении начали мобилизацию россиян. Потенциальные призывники бегут в Белоруссию

Минобороны России и Армении выпустили совместное заявление, в котором выразили намерение действовать в соответствии с Уставом ОДКБ и межправительственными соглашениями в контексте мобилизации.

Документы гласят, что при объявлении каким-либо из участников Договора полной либо частичной мобилизации, остальные обеспечивают призыв на военную службу его граждан, временно находящихся на их территории.

Для повышения эффективности дополнительные мобилизационные пункты будут развернуты в зонах прилёта и вылета в аэропорту Звартноц, а также в местах скопления российских иммигрантов: арт-галереях, веганских барах и магазинах секонд-хэнд. Резервистам также предложат службу в воинских частях на границе с Азербайджаном. Аналогичный комплекс мероприятий планируется провести в отношении граждан Армении, временно проживающих в Москве и Краснодарском крае.

Массовые облавы вызвали недовольство проживающих в Ереване россиян – большинство из них не желают отправляться в армию. Мужчины шокированы таким предательством со стороны приютившей их страны и массово скупают авиабилеты, чтобы переместиться в безопасное место. Наиболее дешёвое и наиболее популярное среди них направление – Республика Беларусь.

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