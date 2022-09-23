 

Военкоматы Армении начали мобилизацию россиян. Потенциальные призывники бегут в Белоруссию

23.09.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минобороны России и Армении выпустили совместное заявление, в котором выразили намерение действовать в соответствии с Уставом ОДКБ и межправительственными соглашениями в контексте мобилизации.

Документы гласят, что при объявлении каким-либо из участников Договора полной либо частичной мобилизации, остальные обеспечивают призыв на военную службу его граждан, временно находящихся на их территории.

Война в УкраинеДля повышения эффективности дополнительные мобилизационные пункты будут развернуты в зонах прилёта и вылета в аэропорту Звартноц, а также в местах скопления российских иммигрантов: арт-галереях, веганских барах и магазинах секонд-хэнд. Резервистам также предложат службу в воинских частях на границе с Азербайджаном. Аналогичный комплекс мероприятий планируется провести в отношении граждан Армении, временно проживающих в Москве и Краснодарском крае.

Массовые облавы вызвали недовольство проживающих в Ереване россиян – большинство из них не желают отправляться в армию. Мужчины шокированы таким предательством со стороны приютившей их страны и массово скупают авиабилеты, чтобы переместиться в безопасное место. Наиболее дешёвое и наиболее популярное среди них направление – Республика Беларусь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.22 / 58% вторичных квартир куплено в ипотеку

04.03.22 / Мнение: Время салютов?

21.05.21 / Любовь им тяжело дается. Три знака зодиака, которым трудно влюбиться (и дело не в отсутствии достойных партнеров)

19.07.22 / Реальные доходы британцев упали на беспрецедентные 2,8 процента

14.03.21 / НАСА забронировало место на борту российского космического корабля, не заплатив за него ни цента

03.08.21 / Главврач НОК РБ: у Тимановской есть все признаки вялотекущей шизофрении, она нуждается в экстренной помощи

30.11.20 / Новая Сербия: славянская колония в Новороссии

19.01.22 / Екатерина Волкова отдыхает на Сейшелах

08.06.21 / В России запретят выдавать кредиты меньше миллиона рублей

29.11.21 / Тенденция 70-х: Майли Сайрус и другие знаменитости, которые попробовали стрижку в стиле шегги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика