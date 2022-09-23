«Нам хватает иждивенцев» — экс-советник Рейгана якобы объяснил, почему Украине не место в НАТО

Западные союзники ни в коем случае не должны принимать Украину в НАТО или создавать под неё какую-то схожую организацию, считает старший научный сотрудник Института Катона и экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Принятие в альянс страны, которая не имеет особого значения для обороны США и Европы, станет дополнительным бременем для американского народа, пишет в статье для 19FortyFive эксперт.



AP

На фоне продолжающегося конфликта с Москвой Киев занят поиском будущих военных союзников. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак призвал к созданию того, что он назвал Киевским соглашением о безопасности, которое в теории будет действовать до принятия страны в НАТО, пишет в статье для 19FortyFive старший научный сотрудник Института Катона и экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

На его взгляд, предложение украинских властей звучит как создание «НАТО-плюс», в котором Киев, а не его гаранты, определяет политику их отношений. Документ предусматривает многолетние «усилия по устойчивым инвестициям в военно-промышленную базу Украины, масштабные поставки оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные учебные миссии и совместные учения» под эгидой альянса и ЕС.

Вдобавок в рамках проекта союзники, начиная с США и заканчивая Турцией и даже Австралией, должны взять на себя «ряд обязательств» перед Украиной. Иными словами, этот «временный пакт», продвигаемый Киевом, выглядит даже лучше, чем постоянное членство в Североатлантическом альянсе, полагает автор статьи.

По его словам, в стремлении Украины получить защиту Запада нет ничего нового. В 2008 году администрация Джорджа Буша — младшего, «совершившая катастрофическое вторжение в Ирак, которое привело к гибели сотен тысяч иракцев, отправилась на поиски других войн».

Американские власти подумывали о том, чтобы вмешаться в краткосрочный конфликт между Россией и Грузией. Подобная «безумная идея» в случае её воплощения привела бы Вашингтон к войне с Москвой. «К счастью, здравый смысл победил. Тем не менее Вашингтон по-прежнему настаивал на том, чтобы НАТО обещало возможное членство Украине и Грузии, даже несмотря на то, что европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам», — обращает внимание эксперт.

После ухода администрации Буша США прекратили поддержку вступления этих двух государств в НАТО. Но вместо того, чтобы признать, что ни Америка, ни Европа не желают защищать Украину и Грузию, западные чиновники «постоянно лгали, регулярно заявляя о том, как они стремятся принять эти две страны в трансатлантический союз, как только те будут отвечать критериям членства, что, впрочем, никогда не произойдёт». Более того, они повторяли этот «лживый рефрен» до начала российской спецоперации, подчёркивает Бэндоу.

«Союзники понимали, что целью НАТО является защита их народов, а не оказание благотворительной военной помощи соискателям безопасности. Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы. И, как показали события, их добавление чревато войной. Обе имели большое значение для России. Более того, их принятие стало бы окончательным нарушением многочисленных обещаний, данных правительствам Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, о том, что альянс не будет расширяться до границ России», — напоминает автор статьи.

С началом спецоперации ни один из членов НАТО не вмешался в конфронтацию от имени Украины. Это лишь подтвердило «постоянную нечестность» Запада в его обещаниях Киеву, особенно после того, как его «безрассудная и нечестная политика по отношению к РФ способствовала возникновению конфликта», отмечает публицист.



Если бы западные союзники действительно ждали подходящего момента, чтобы принять Украину, то сделали бы это ещё в феврале. «Почему альянс не вмешался напрямую? Потому что его члены признали, что война с Россией из-за Киева не в их интересах», — поясняет автор статьи.

Члены НАТО уже считают, что им не следует заступаться за Киев, и в будущем они вряд ли изменят своё мнение. Особенно в свете того, что они нашли «идеальное решение»: помогать Украине в борьбе с Россией до последнего украинца.

«США и европейцы получают всё что хотят — и даже больше. Сохраняя Киев в качестве псевдосоюзника и ослабляя Москву как потенциального противника, они при этом не теряют ни одного солдата или гражданского», — рассуждает Бэндоу.

По его мнению, никто в НАТО не хочет вмешиваться в российско-украинский конфликт, «ставки в котором повышаются». Следовательно, у союзников нет никакой причины поддерживать Киевское соглашение о безопасности.

Это, в первую очередь, касается США. Хотя в Вашингтоне полно ястребов, всегда готовых отправить других людей сражаться и умирать, американский народ не поддерживает добавление Украины в длинный список «оборонных иждивенцев, для которых главная задача — согласиться на защиту», отмечает автор статьи.

Даже сейчас на фоне заявлений ЕС о том, что он будет делать больше для своей обороны, администрация Байдена направляет на континент американское подкрепление. После окончания конфликта европейские члены НАТО, скорее всего, вернутся к привычной практике, фактически перепоручив свою защиту Вашингтону, предрекает эксперт.

На его взгляд, это ещё одна причина, по которой США должны отвергнуть предложения о присоединении Украины к НАТО или его аналога в будущем. Американцы не хотят, чтобы их втягивали в «ненужные конфликты». Они даже сомневаются, что власти должны оказывать Киеву военную помощь в текущем объёме. «Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — считает публицист.

США также необходимо быть откровенными с правительством Зеленского. Каким бы ни был результат текущего конфликта, не должно быть ни Киевского соглашения о безопасности, ни его эквивалента, заключает Дуг Бэндоу.