Скандалы: Один город — много «Зенитов»

Как «Газпром» подмял питерский спорт под один бренд, и почему спасся СКА

Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал возрождение футбольной томской «Томи». Сразу заговорили, что «Зенит» желает заиметь третий «фарм-клуб», помимо «Сочи» и «Оренбурга». В самом же Санкт-Петербурге по-прежнему рулит тезис «один город — одна команда», вот только он перенесся уже почти на все командные виды спорта.

.Алексей Миллер в беседе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром заверил того, что ПАО «Газпром» поможет возродить профессиональный статус футбольной «Томи». Этот клуб немало поиграл в премьер-лиге, где финансировался дочерними структурами газового гиганта, а потому его называли «фарм-клубом» «Зенита», хотя никаких юридических связей не наблюдалось. Позже «Томь» оказалась дивизионом ниже, а этой весной вообще потеряла статус профессиональной команды — она не заявлена ни в один дивизион. Что касается других так называемых «фармов» «Зенита», а это «Оренбург» и «Сочи», то опять-таки никакой юридической связи не прослеживается. Оренбуржцы также финансируются структурами «Газпрома», вот и все. Да, клуб постоянно проигрывает петербуржцам. Ну а кто ныне не проигрывает «Зениту»? С «Сочи» же вопрос куда интересней.

«Сочи» из динамовской шинели

Начнем с того, что нынешний ФК «Сочи» совсем недавно вырос из шинели… петербургского «Динамо». Бело-голубые в полном составе переехали и физически, и юридически к Черному морю в 2018 году, находясь в первом дивизионе. И через год были уже в премьер-лиге. Тут надо сказать вот о чем — лирическое отступление. Ленинградское «Динамо» — старейший клуб города на Неве — 1922 год основания, тогда как у «Зенита» — 1925-й, хотя скорее все-таки 1931-й. До 1960-х динамовцы в городе были популярнее, чем зенитовцы, а позже, когда «Динамо» выступало в первом дивизионе, за него модно стало болеть фрондирующей богеме. К примеру, игры регулярно посещал Иосиф Бродский, иногда захаживал Сергей Довлатов. В 1990-е и после «Динамо» то исчезало юридически, то возрождалось, начиная с низших лиг. И даже в это время у него оставались малочисленные, но крайне преданные фанаты, которые к тому же на дух не переносят «Зенит». Происходили и драки между фанатами.

Пожалуй, динамовцы как никогда были близки к возрождению в 2003 году, когда они в середине сезона возглавляли таблицу первого дивизиона, находясь уже одной ногой в премьер-лиге. Но случилось политическое событие — выборы губернатора Санкт-Петербурга. Президент «Динамо», владелец крупной строительной компании «Стройимпульс» Сергей Амелин рьяно поддерживал кандидатуру Анны Марковой, и сильно прогадал. Уже спустя пару месяцев его бизнес был разрушен, а «Динамо» расформировано, потому что игрокам буквально нечем было платить.

И вот с 2015 года бело-голубые начали очередное возрождение. В 2017 году в Кубке России они сенсационно вынесли «Зенит» 3:2, а ведь его тогда возглавлял будущий триумфатор чемпионата Европы итальянец Роберто Манчини. Преданные фанаты бело-голубых ликовали, уже вполне уверенные, что в следующем году команда будет в «вышке» спустя полвека, а матчи с «Зенитом» на высшем уровне станут постоянными громкими дерби. Но их опять постигло горькое разочарование — клуб и команда перебазировались в Сочи. И в прошлом году ФК «Сочи» взял серебряные медали! Почему переехал? Вопрос, наверное, политический. Чтобы не пустовал олимпийский стадион «Фишт». Ведь точно так же был срочно создан в КХЛ хоккейный «Сочи», дабы задействовать олимпийскую ледовую арену. Мол, раз построили такие грандиозные объекты, то они не должны пустовать. Логика имеется. А вот фанаты «Динамо» уверены: это «Зенит» продавил такое решение, потому что не терпит конкуренции внутри города. Давняя кричалка сине-бело-голубых «один город — одна команда» якобы нашла поддержку на самом высоком уровне.

Но почему же «Сочи» отдельные столичные журналисты и болельщики называют «фарм-клубом» «Зенита»? Резон в этом есть, и весомый. Когда питерскую команду летом 2018 года возглавил Сергей Семак, он столкнулся с тем, что на балансе клуба оказалось огромное количество футболистов с большими зарплатами, но ему совершенно не нужными. Выручил как раз «Сочи»: к Черному морю Балтийского отправились в течение двух трансферных окон Эмануэль Маммана, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Александр Кокорин, Даниил Прохин. Так платежная ведомость «Зенита» была разгружена под новых футболистов. При этом тот же Мостовой был отдан лишь в аренду, заматерел в «Сочи», вернулся в «Зенит» и теперь является в нем одним из лидеров. А в прошлом сезоне в «Сочи» выстрелили бразильский защитник Родригао де Соуза и колумбийский нападающий Матео Кассьера — они тут же оказались в «Зените», видимо, по праву первой брачной ночи.

Так что как минимум весьма близкой к «Зениту» команду «Сочи» точно назвать можно. Однако как раз на спортивных результатах это не сказывается — в прошлом сезоне ФК «Сочи» взял у «Зенита» 4 очка из 6 — больше всех в чемпионате.

Остался только СКА

Но в Санкт-Петербурге «Газпром» практикует не только тезис «один город — одна команда», а еще и четко реализуемую концепцию «один город — один спортивный бренд». А именно, конечно, «Зенит». С идентичной стрелкой на груди, которую долго разрабатывали зарубежные дизайнеры. Два главных, помимо футбольного и хоккейного, в Ленинграде-Петербурге были баскетбольный «Спартак» и волейбольный «Автомобилист». Они выигрывали чемпионаты СССР, еврокубки, знамениты выдающимися тренерами Владимиром Кондрашиным и Вячеславом Платоновым, великими игроками Александром Беловым и Вячеславом Зайцевым. И оба этих клуба посыпались в 1990-е — денег не было от слова совсем. «Авто» давно уже нет, «Спартак» играет в молодежной лиге, состоит из студентов. Оба этих коллектива заменили «Зениты». И с большим успехом. Баскетбольный сдвинул в этом году с трона бессменного гегемона ЦСКА, волейбольный в первой год существования взял серебро. «Еще много лет назад Алексей Борисович (Миллер) признавался, что хочет построить в Питере брендовую вертикаль, как в Мадриде или Милане, — рассказывает главный спортивный журналист северной столицы Геннадий Орлов. — У того же «Реала» в Мадриде есть и баскетбольная команда, и мини-футбольная, да чуть ли не по всем видам спорта. Их все объединяет королевский бренд. В принципе, у нас также со спортобществами — ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Вот и в Петербурге решили постепенно все команды сделать «Зенитами», а «Зенит» теперь — это не только футбольная команда, а именно большой спортивный клуб. Не футбольный, а именно спортивный».

Да, сейчас в футбольном чемпионате России лидирует не только мужской, но и женский «Зенит», созданный три года назад. Дамы со стрелкой еще не брали золота, но сейчас близки к нему. Также есть в планах мини-футбольная, волейбольная (женская») команды под брендом, наверное, и другие.

И были устойчивые слухи, что в 2007 году прорабатывалась идея сделать «Зенитом» и хоккейный Спортивный клуб армии. Он как раз перешел под крыло «Газпрома», окончательно порвав связи с Ленинградским военным округом. Тем более СКА куда менее титулованный клуб, чем те же питерские «Спартак» и «Автомобилист» — только две бронзы чемпионата СССР (на тот момент). И второй «тем более» — у СКА было мало конкретно своих болельщиков-фанатов, на хоккей ходило много людей в зенитовских «розах». Однако благодаря классной маркетинговой политике, завязанной на семейном посещении матчей, СКА в кратчайшие сроки идентифицировался, поспорив с самим «Зенитом» в количестве и качестве фирменной атрибутики. Сейчас в Питере «на цветах» СКА можно увидеть куда больше людей, чем в зенитовских худи. Пришли и спортивные результаты — два Кубка Гагарина. СКА таки смог отпочковаться от «Зенита», и посещаемость Ледового дворца внушает – на 12-тысячной арене почти всегда битком. А в следующем году армейцы будут принимать гостей на новой площадке, вмещающей 22 000 зрителей. Самая крупная в мире, на секундочку. Так что СКА стал вторым центром силы спортивного Санкт-Петербурга, правда в рамках одного «Газпрома».

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”