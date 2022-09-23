 

Кравченко назвала подлым отношение Кошмал к коллегам из сериала «Сваты»

23.09.2022, 12:58, Разное
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Татьяна Кравченко в очередной раз отреагировала на слова Анны Кошмал относительно своих коллег по сериалу «Сваты». Телевизионная Валюха Будько назвала подлым поведение молодой украинской актрисы.
Юмористический сериал идет на телеканалах как Украины, так и РФ с 2008 года. За это время детище студии Владимира Зеленского «95 Квартал» не только завоевало миллионы сердец зрителей РФ и ближнего зарубежья, но и сделало настоящими звездами актерский состав картины. Одной из самых молодых артисток, задействованных в фильме, стала Анна Кошмал, в 16-летнем возрасте появившейся в пятом сезоне комедии. В ленте девушка проявила и свой певческий талант, исполнив вместе в Федором Добронравовым несколько песен. Однако после усложнения геополитической ситуации в мире в феврале 2022 года селебрити не только покинула сериал, но и начала критически высказываться о бывших коллегах.

Теперь в новом своем спиче Кошмал заявила, что не видит в популярности сериала особой заслуги Николая Добрынина, Федора Добронравова, Людмилы Артемьевой и Татьяны Кравченко. По ее мнению, успех телечтива зависит прежде всего от работы режиссера Андрея Яковлева, которого Кошмал считает гениальным. Такое отношение к партнерам по сериалу, сделавшей ее популярной, возмутило многих как на съемочной площадке, так и среди поклонников. Свое мнение высказала и Татьяна Кравченко, сыгравшая бабушку Жени Ковалевой. Она считает, что девушка попросту неблагодарная и подлая, так как именно «Сваты» дали ей своеобразную «путевку в жизнь», сделав одной из наиболее востребованных украинских актрис.

Кроме того, Кравченко назвала позицию Анны Кошмал «переобуванием в воздухе». Во время съемок молодой украинской актрисе помогали все более старшие и опытные коллеги, о чем она ранее сама неоднократно признавалась. Когда девушка заболела во время работы, все переживали за нее, а Добронравов лично отвез ее посреди ночи в больницу. Сейчас же молодая звезда забыла о добре, которое делали для нее ее коллеги. Стоит отметить, что Кошмал давно не общается с коллегами и, исходя из ее слов, не намерена делать это в дальнейшем. Остальные же участники сериала «Сваты», Федор Добронравов и Инна Королева отказались комментировать высказывание молодой партнерши по фильму.


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