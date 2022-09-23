Фармацевтический технопарк появится на северо-востоке Москвы

Общая площадь будущего технопарка с учетом распределительного центра составит 109 тысяч квадратных метров. Объект расположится на территории в 14,4 гектара.

Комплекс построят на месте бывшего стихийного рынка и склада материалов. Ранее там находились незаконные бытовки, деревянные строения и торговые павильоны.

При этом город не передавал землю под размещение этих объектов. Территорию под будущий производственный комплекс уже освободили.

Инвестор намерен вложить в строительство фармацевтического технопарка 13 миллиардов рублей. Реализация проекта создаст дополнительно тысячу рабочих мест.

“Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города”, — сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, в Москве на 60% увеличились объемы производства медицинского оборудования. С января по июль текущего года компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и прочего.

Для наращивания выпуска такой продукции Москва заключает с инвесторами офсетные контракты. Бизнес вкладывает деньги в производственные комплексы, а столица обязуется в течение определенного времени приобретать эту продукцию.

Так, компания “Биокад” поставила в медицинские учреждения Москвы 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Это первое предприятие, с которым город заключил офсетный контракт.