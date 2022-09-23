Кейт Миддлтон появилась на публике в пальто со смыслом впервые после похорон Елизаветы II

Накануне 41-летняя Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом вернулись в Виндзор и встретились с персоналом дворца и волонтерами, которые приняли участие в организации прощания с королевой Великобритании в начале этой недели. Монархи персонально поблагодарили каждого причастного к церемонии похорон.

Для первого после похорон Елизаветы выхода Кейт выбрала то же пальто Dolce&Gabbana за 2400 долларов, что надевала на первое публичное выступление после смерти принца Филиппа в 2021-м. Впрочем, ранее она уже носила эту вещь по другому траурному случаю — в воскресенье памяти 2017 года. Сдержанный образ новоиспеченная принцесса Уэльская дополнила черными лодочками Gianvito Rossi, а также жемчужными серьгами-каплями Annoushka стоимостью 480 долларов.

Отметим, что Кейт Миддлтон всегда была большой поклонницей сентиментальных деталей в образе. Например, на похороны Елизаветы II она надела украшения из королевской коллекции, которые также носила на похоронах супруга Ее Величества, принца Филиппа. Дочь Уильяма и Кейт, 7-летняя принцесса Шарлотта, определенно идет по модным стопам матери — на похороны любимой прабабушки она надела брошь в виде подковы, чем отдала дань уважения страстному увлечению Елизаветы лошадьми.