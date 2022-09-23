Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома», несмотря на опасения возмездия

Сначала правительство Германии решило спасти крупнейшего импортёра газа в стране, компанию Uniper, через её национализацию, обошедшуюся немецким налогоплательщикам в сумму €29 млрд. Теперь оно обратило внимание на дочернюю фирму «Газпрома» Sefe. Как пишет manager magazin, правительство намерено экспроприировать компанию, от чего воздерживалось ранее из опасения ответных мер со стороны России.



AP

После запланированной национализации Uniper правительство Германии переключило внимание на спасение следующего импортёра, пишет немецкий manager magazin. Как пишет издание, импортёр газа Sefe (Securing Energy for Europe) также должен перейти в собственность государства.

Sefe — это бывшая Gazprom Germania, которая по-прежнему принадлежит российской энергетической компании «Газпром», но находится под опекой федерального правительства для обеспечения безопасности поставок газа в Германию, разъясняется в статье.

«В федеральном правительстве ведутся переговоры о будущем Sefe», — отметила представительница Министерства экономики Германии. Эксперты считают национализацию вероятной, хотя на это, скорее всего, потребуется ещё несколько недель. Федеральное сетевое агентство, которое временно осуществляет контроль в Sefe, придерживается аналогичного мнения по этому вопросу.

Представители Sefe заявили, что одним из вариантов является подготовка компанией сокращения капитала для благоприятного вступления государства. Этот шаг фактически приведёт к экспроприации дочерней компании «Газпрома», от чего государство до сих пор уклонялось из опасения ответных мер, пишет manager magazin. В правительственных кругах недавно шла речь о том, что решение проблемы опеки будет сложным в долгосрочной перспективе. Однако, по словам инсайдера, в отличие от Uniper, правительство не планирует национализировать импортёра газа VNG.

В среду министр экономики Роберт Хабек подвёл черту ввиду миллиардных убытков Uniper и объявил о переходе 99% акций государству. Сделка должна быть завершена до конца года. Спасение крупнейшей газовой компании Германии обошлось налогоплательщикам в общей сложности примерно в сумму €29 млрд, сообщается в статье.

Поскольку поставок газа из РФ не предвидится, импортёры испытывают огромное давление. Они вынуждены закупать дорогостоящие заменители российского газа на спотовом рынке, чтобы поставлять продукцию своим клиентам в соответствии с договорённостями и контрактами. Это также затрагивает лейпцигские компании VNG и Sefe. VNG недавно подала заявку на получение государственной помощи. Министр экономики Хабек сказал, что решение по этому вопросу будет принято быстро, пишет manager magazine.