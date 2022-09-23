 

Высшая Вологодская школа бизнеса сообщила о рекордном количестве абитуриентов

23.09.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ректор Высшей Вологодской школы бизнеса (ВВШБ) Михаил Абрамчук в эфире телеканала «Вологда-ТВ» рассказал о грандиозном успехе кампании по привлечению абитуриентов.

Потратив всего тысячу рублей на рекламу в социальных сетях и местных газетах, ВУЗу удалось набрать две тысячи абитуриентов всего за один день.

– У нас учится 250 человек, но мы давно планировали расширяться. В середине сентября я лично настроил таргет в одной из социальных сетей, это стоило 700 рублей. Ещё за 300 мы подали объявление в нашу прессу. В итоге – за день более двух тысяч заявлений, – похвастался Абрамчук.

Все подавшие документы уже на следующий день были зачислены в вуз на коммерческое отделение, стоимость обучения составляет 30 тысяч рублей в год. Из-за сложной эпидемиологической обстановки студенты будут учиться онлайн, но не менее двух зачётов и одного экзамена они будут обязаны сдать очно.

Глава департамента образования Вологды Лев Парфёнов призвал и другие учебные заведения использовать передовой опыт ВВШБ.

– Их пример – другим наука, гласит старинная народная мудрость. Если бы все работали, как администрация нашей Бизнес-школы, то Вологда стала бы новой студенческой столицей России, – написал Парфёнов на своей официальной странице в «Одноклассниках».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.22 / Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем и детьми посетила строительство шлюза, названного в ее честь

23.02.22 / Мнение: Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году

28.11.20 / Кто настоящие предки динозавров на нашей планете?

26.02.22 / Ирина Дубцова прокомментировала слухи об удалении имплантов в груди

15.12.21 / Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина

01.05.21 / Посольство США ограничивает объем предоставляемых консульских услуг после запрета на прием на работу местного персонала

22.06.22 / Макфарланд – вслед за российскими военными в Южную Америку могут прийти китайцы и иранцы

09.07.20 / Скандалы: Пакистанская еда и деньги от Слуцкого

30.05.22 / Мнение: Проект заявления саммита ЕС

28.06.21 / Мужчина пережил 20-минутную клиническую смерть и рассказал об увиденном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика