Высшая Вологодская школа бизнеса сообщила о рекордном количестве абитуриентов

Ректор Высшей Вологодской школы бизнеса (ВВШБ) Михаил Абрамчук в эфире телеканала «Вологда-ТВ» рассказал о грандиозном успехе кампании по привлечению абитуриентов.

Потратив всего тысячу рублей на рекламу в социальных сетях и местных газетах, ВУЗу удалось набрать две тысячи абитуриентов всего за один день.

– У нас учится 250 человек, но мы давно планировали расширяться. В середине сентября я лично настроил таргет в одной из социальных сетей, это стоило 700 рублей. Ещё за 300 мы подали объявление в нашу прессу. В итоге – за день более двух тысяч заявлений, – похвастался Абрамчук.

Все подавшие документы уже на следующий день были зачислены в вуз на коммерческое отделение, стоимость обучения составляет 30 тысяч рублей в год. Из-за сложной эпидемиологической обстановки студенты будут учиться онлайн, но не менее двух зачётов и одного экзамена они будут обязаны сдать очно.

Глава департамента образования Вологды Лев Парфёнов призвал и другие учебные заведения использовать передовой опыт ВВШБ.

– Их пример – другим наука, гласит старинная народная мудрость. Если бы все работали, как администрация нашей Бизнес-школы, то Вологда стала бы новой студенческой столицей России, – написал Парфёнов на своей официальной странице в «Одноклассниках».

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