 

Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег

23.09.2022, 11:25, Разное
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Сентябрь заканчивается, а в некоторых регионах России так и не было потепления, которое называют бабьим летом. Например, в Москве и Московской области воздух уже достаточно долгое время не прогревается выше 15-17 градусов и наблюдаются дожди. Ждать потепления в этой части страны не стоит, дал понять руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

По его словам, москвичи и жители Подмосковья должны быть готовы к сильному ветру и дождям. Такая погода ожидается на днях. Могут порадоваться теплу жители Урала и юга Западной Сибири. В Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске потеплеет до 22-27 градусов. Однако после температура будет стремительно снижаться. И уже во вторник может выпасть первый снег.

“С дождем, но снежинки уже могут проскальзывать, и будет не выше 7-9 градусов днем”, – добавил синоптик.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал о том, что почти все жилые дома и социальные объекты (например, больницы, школы, детские сады) столицы получили отопление. На предприятия торговли и промышленности тоже появилось тепло. Все это весьма кстати, поскольку прогноз погоды не радует жителей города.


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