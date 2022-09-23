По-прежнему в моде, но с небольшими дополнениями: тенденции кожаных брюк на осень 2022 и секреты составления образов с ними

Кожаные брюки — мастхэв текущей осенью. Какие фасоны выбрать для того, чтобы оставаться в тренде? Какие изделия в моде и как их можно интегрировать в повседневные образы? Разбираемся в этом вопросе и вдохновляемся идеями.

Прямого кроя

Создайте изысканный и стильный комплекс из кожаных брюк прямого кроя и блейзера оверсайз из того же материала. Эффектнее всего в данном контексте смотрится лук тотал блэк (то есть с вещами черного цвета). Под блейзер можете надеть черную футболку или водолазку. Для того чтобы добавить в образ нотку элегантности, отдайте предпочтение обуви на каблуках.

Широкие

Кожаные брюки красиво смотрятся с клетчатой курткой-рубашкой или с просто с фланелевой рубашкой. Однако чтобы получить стильный в этом сезоне лук, откажитесь от облегающих штанов в пользу широких. Дополните образ кожаными ботинками челси с характерной резинкой сбоку.

Клеш

Кожаные штаны силуэта «трапеция» (когда идет клеш не от колен, а сразу от бедра) гармонично сочетаются с вязаным свитером или худи. Есть важный нюанс: брюки должны быть с высокой талией. Свитер в данном случае заправляется в штаны. Можно рассмотреть вариант укороченных худи оверсайз. Из обуви выбирайте ботинки на каблуках, если хотите выглядеть стройнее и выше. Если эти нюансы непринципиальны для вас, тогда подойдут челси.

Укороченные

Осенью, когда еще нет сильных морозов и экстремально низких температур, еще есть возможность носить укороченные брюки. Сочетайте кожаные штаны с водолазкой и с удлиненным пальто или плащом для создания образа в повседневном стиле. Из обуви больше всего подойдут лоферы.

Зауженные книзу

Джинсы mom`s или «бананы» – в тренде в текущем году. Но почему бы не приобрести изделие такого же фасона, но только не из денима, а из кожи? Поверьте, что на выходе получите весьма стильный образ.

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Сочетайте такие штаны с белой футболкой и с блейзером или пиджаком оверсайз. Чтобы образ не получился слишком мрачным, подберите светлый верх. Если наряд предназначен для офиса и работы, то уместнее всего будут элегантные туфли на шпильках.

Вы также можете сделать брюки зауженными книзу самостоятельно, если изначально они широкие или прямого кроя. Для этого используйте аксессуар в виде эластичного браслета.

Наденьте его прямо на брюки чуть выше щиколотки, зафиксировав таким образом штанины.

Коричневые

Мы привыкли рассматривать только черные кожаные штаны для создания стильных образов. В этом сезоне стилисты разрешают нам отклониться от классики в пользу чего-то более необычного. Например, вы можете выбрать кожаные штаны любого кроя, но коричневого или «верблюжьего» оттенка. Создайте монохромный лук, подобрав верх соответствующего цвета. Это может быть куртка, блейзер, укороченное пальто и т. д. Сумочка и обувь в тон к одежде гармонично завершат образ.

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Яркие

Вам нравятся яркие и нестандартные образы? Тогда рассмотрите вариант штанов насыщенного оттенка. Например, фиолетового. Кстати, данный цвет был признан главным цветом текущего года. Осенью он смотрится особенно привлекательно. Когда все вокруг носят темную одежду, вы можете выделиться из толпы с помощью ярких фиолетовых брюк, белой блузы и голубого блейзера.

Вы также можете рассмотреть брюки модного нынче оттенка фуксии. Создайте романтичный образ куклы Барби, подобрав верх розового цвета. Он может быть более блеклым или приглушенным.

Матовый с глянцем

Получить самобытный и стильный образ можно с помощью комбинирования одежды разной текстуры. Например, пусть кожаные брюки будут не блестящие, а матовые, а куртка — из винила или лакированная. Также из верхней одежды будут уместны тренч, плащ или пальто (тоже блестящие). Создайте монохромный лук, подобрав одежду разных оттенков коричневого.