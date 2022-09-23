Актер “Ривердейла” Райан Грэнтэм приговорен к пожизненному заключению за убийство матери

Накануне американские таблоиды сообщили, что верховный суд Британской Колумбии приговорил 24-летнего Райана Грэнтэма, известного ролями в сериалах “Ривердейл” и “Сверхъестественное”, к пожизненному заключению за убийство собственной матери Барбары Уэйт. Свою вину актер признал под присягой еще в 2020 году и, по словам своего адвоката, был готов к наказанию.

По решению суда, Грэнтэм не имеет права на условно-досрочное освобождение в течение первых 14 лет, а также обязан пройти психиатрическое лечение, так как его адекватность остается под вопросом.

Отметим, что актер застрелил мать, когда ему был 21 год. Традедия произошла дома: по неизвестным причинам Грэнтэм выстрелил женщине в голову, пока та играла на пианино. Позже актер объяснил свой поступок тем, что не хотел, чтобы его мать стала свидетелем убийства премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оказывается, совершить убийство политика он планировал только после кончины матери.

Кадр из “Ривердейла”