 

Актер “Ривердейла” Райан Грэнтэм приговорен к пожизненному заключению за убийство матери

23.09.2022, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне американские таблоиды сообщили, что верховный суд Британской Колумбии приговорил 24-летнего Райана Грэнтэма, известного ролями в сериалах “Ривердейл” и “Сверхъестественное”, к пожизненному заключению за убийство собственной матери Барбары Уэйт. Свою вину актер признал под присягой еще в 2020 году и, по словам своего адвоката, был готов к наказанию. 

По решению суда, Грэнтэм не имеет права на условно-досрочное освобождение в течение первых 14 лет, а также обязан пройти психиатрическое лечение, так как его адекватность остается под вопросом.

Отметим, что актер застрелил мать, когда ему был 21 год. Традедия произошла дома: по неизвестным причинам Грэнтэм выстрелил женщине в голову, пока та играла на пианино. Позже актер объяснил свой поступок тем, что не хотел, чтобы его мать стала свидетелем убийства премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оказывается, совершить убийство политика он планировал только после кончины матери.

Кадр из “Ривердейла”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Статья морского инженера о навальном способе погрузки собрала сто тысяч однотипных комментариев

24.05.21 / Зачем класть полотенце в посудомоечную машину: лайфхак, который поможет избежать образования плесени

03.02.22 / Мнение: Белоруссия перекрывает транзит из Литвы

14.01.22 / Петербуржцев будут штрафовать за отказ участвовать в общегородских субботниках

03.08.22 / Шахназаров рассказал о требованиях Гребенщикова к организаторам концертов и его сути

30.09.21 / Проблемы воспитания им очень знакомы: астрологи назвали 4 пары знаков, у которых вырастают проблемные дети

19.04.22 / Лавров: Запад предал Зеленского

18.12.20 / Несколько правдоподобных и фантастических версий гибели древнего индийского города Мохенджо-Даро

09.12.20 / Правительство установило предельные уровни алкоголя для Дедов Морозов и Снегурочек

19.02.21 / Минпросвещения добавит «уроки мужества» в школьную программу по ОБЖ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика