Мнение: Генерал отменил Конституцию?

И в Татарстане началась частичная мобилизация. Военный комиссар республики генерал майор Сергей Погодин издал приказ «Об объявлении мобилизации».

В приказе 7 пунктов. Пункт 2 приказа военкома явно противоречит Конституции России.

Вот этот пункт:

§2 Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, согласовать в военном комиссариате по месту постановки на воинском учете порядок выезда и прибытия.

А вот что написано в статье 27 Конституции России:

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Выходит, что военком Татарстана решил, что в отношении запасников, даже еще не получивших мобилизационное предписание или повестку, Конституция России уже не действует?

Оставлю здесь и видео о частичной мобилизации в Татарстане:

На снимке: военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин, фотография отсюда

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