Самая частая ошибка – Личное мнение

Обратила внимание на такую интересную вещь — как одна ошибка рушит человеку карьеру и жизнь.

Замечали, как некоторые известные люди что-нибудь ляпнут и всё. Раз сказали и больше никому не нужны.

Прекрасный голос, музыкальный слух — всё это становится вдруг неважно. Никому не нужно то, что человек талантлив.

Или ещё туда же — наденут что-нибудь несуразное на себя, выйдут в люди. Народ закатится от смеха и снова всё — перестают воспринимать артиста.

А ещё — сейчас же у всех соцсети! — бывает напишет личность что-то от себя, но с кучей ошибок.

До того все думали — вот большой спортсмен или музыкант. Уважали, любили, восторгались. Прочитав же 2 предложения, в которых 7 ошибок, начинают смеяться.

Вот казалось бы, логично было бы нанять стилиста, чтобы подобрал наряд. Или редактора, который убрал бы ошибки в тексте. Но — нет, люди наступают на одни и те же грабли, даже не понимая, что это рушит их карьеру.

Если вы думаете, что эта ошибка касается только публичных людей, то вы ошибаетесь. Это касается и бизнеса, даже самого малого.

Вот шьёт, например, женщина красивые платья. Талантлива в этом, увлечена. А потом совершает ошибку, неправильно считает налоги, и всё — банкротится, разоряется, несмотря на свои таланты.

Но и здесь ведь выход заключается в том же — не нужно делать самим то, в чём не разбираешься. Гардероб доверяй стилисту. Тексты — редактору. Бухгалтерию — бухгалтеру.

Но только не обычному, разумеется. Такому, как главному бухгалтеру всея Рунета Владимиру Зинину.

Он — один из самых грамотных аутсорс-бухгалтеров в России. По сути даже не просто бухгалтер, а настоящий финдиректор уровня больших топовых корпораций. Основатель первой в России конвейерной бухгалтерии. Основатель сервиса «Зинин Бизнес Хаб» — признанный практикующий эксперт по бухгалтерии, экономике, финансам. Про его методики пишут топовые СМИ.

Многим российским предпринимателям сегодня хотелось бы обрести партнёра, обладающего навыками и опытом решения нетипичных бизнес-проблем, связанных с бухгалтерией, налогами, платежами. Но где взять такого партнёра, чтобы он не претендовал на долю в бизнесе и и чтобы не платить ему баснословных денег?

«Зинин Бизнес Хаб» — именно такой супер-профессиональный бизнес-партнёр в аренду. Универсальный финансово-экономический сервис, предоставляющий даже малому бизнесу готовые решения в сферах бухгалтерского, налогового, финансового и управленческого учёта, автоматизации управления экономикой и финансами предприятия.

В «Зинин Бизнес Хабе» работают высококвалифицированные специалисты с опытом решения практически любых вопросов. Такие спецы обычно не по карману среднему и малому бизнесу, они работают в крупнейших корпорациях за очень большие деньги. Но Зинин собрал их всех в своём хабе и, по сути, позволил своим клиентам шерить их мозги — точно так же как многие предприниматели берут в совместную аренду/аутсорс компьютерщиков-системных администраторов, шерят офис (коворкинги и прочее), транспорт (каршеринг).

Начиная с пандемийного 2020 года, клиенты осаждали Зинина запросами, выходящими за рамки обычного бухучёта, который также ведёт Зинин. Ведёт под ключ — полностью беря на себя все вопросы бухгалтерии своих клиентов. Но клиенты с 2020 года приходят с гораздо более широким кругом вопросов. Поэтому он расширил свою сферу деятельности и основал универсальный финансово-экономический сервис.

Девиз его компании «Зинин знает!», потому что он знает, как решать даже самые нестандартные экономико-финансовые проблемы сегодняшнего бизнеса:

• законно оптимизировать налоги;

• проводить международные расчеты в условиях санкций;

• быстро разблокировать счета в банках;

• грамотно общаться с госорганами;

• сделать 1С полезной и эффективной;

• найти, куда прячется ваша прибыль и так далее.

Один из ярчайших кейсов, демонстрирующих нестандартное мышление Владимира Зинина: в период пандемии спасение крупного предприятия от банкротства. Вопреки мнению обычных бухгалтеров предприятия с их стандартными подходами Зинин совершенно законно отсрочил выплаты в бюджет в размере 3 млн руб. И тем самым сохранил деньги для выплаты зарплаты сотрудникам. Подробно об этом тут.

«Зинин Бизнес Хаб» — это действительно мощные бизнес-мозги в аренду. Любой предприниматель — даже ИП — теперь может себе позволить финансового директора уровня крупнейшей корпорации. Финдиректора с мышлением опытного бизнес-партнера, но без претензий на долю в бизнесе.

А теперь самое главное — такой специалист стоит всего от 5’000 рублей в месяц! За полное абонентское бухгалтерско-финансовое обслуживание.

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