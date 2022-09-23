Кремлевское мнение: тактика Владимира Зеленского приближает Украину к катастрофе

Украина решила последовать примеру немецкой армии в 1942 году и придерживаться стратегии удержания позиций. Как пишет полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative, история показала, что тактика Гитлера оказалась провальной, но Владимир Зеленский всё равно продолжает отдавать приказы о контратаках вместо отступления, которые приближают страну к катастрофе.



AP

В конце 1942 года, когда Вермахт упёрся в стену и не мог двигаться дальше на восток, Гитлер сменил тактику и переключил сухопутные войска с действий против противника на удержание позиций. Гитлер потребовал, чтобы его армии защищали обширные советские территории, по большей части пустые и не имеющие стратегического значения. Из-за ставки на удержание позиций немецкие войска не лишились оперативных возможностей перехитрить советского противника, но и растянули до предела свою логистику. Сочетая удержание позиций с бесконечными контратаками в надежде отвоевать бесполезную территорию, Вермахт сам себя приговорил к медленному и мучительному уничтожению.

Как считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, президент Украины Владимир Зеленский тоже принял на востоке страны стратегию удержания позиций — предположительно, по совету американских и британских советников. Украинские силы сами себя обездвижили, готовясь к обороне в городской застройке. В результате городские центры обросли укреплениями и превратились в «последние рубежи». Разумный отход из городов вроде Мариуполя мог бы спасти лучшие из украинских частей, но даже не рассматривался. В ответ российские силы методично изолировали и громили украинцев, отрезав им путь как к отступлению, так и для прибытия подкреплений.

Решимость Москвы уничтожить украинские силы с наименьшими потерями, пишет Макгрегор в статье для The American Conservative, принесла плоды. С того момента, как российские войска вошли на восток страны, Украина всегда несла потери тяжелее, чем сообщалось, но сейчас, из-за недавнего провала контрудара в Херсонской области, они выросли до ужасающего уровня, и скрыть их уже невозможно. Украина теряет в месяц по 20 тыс. убитыми или ранеными.

Несмотря на прибытие 126 гаубиц, 800 тыс. артиллерийских снарядов и РСЗО HIMARS, месяцы ожесточённых боев пошатнули мощь сухопутных сил Украины. На фоне грядущей катастрофы Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках в надежде вернуть территорию и продемонстрировать всем, что стратегическая позиция Украины против РФ вовсе не так безнадежна, как кажется.

Недавнее наступление ВСУ на Изюм, связующее звено между Донбассом и Харьковом, может показаться подарком Киеву. В ответ российское командование решило отвести свои небольшие силы. Однако за свою пропагандистскую победу Киев заплатил высокую цену — по разным данным, потери на открытой равнине, которую российская артиллерия, ракеты и авиаудары превратили в поле смерти, составили от 5 тыс. до 10 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

«Поскольку прекратить боевые действия на Украине, одолев российское оружие, Вашингтон бессилен, очевидно, что он попытается превратить руины украинского государства в незаживающую рану под боком у России. Однако с самого начала слабость этого подхода заключалась в том, что у РФ вполне хватит ресурсов для того, чтобы прекратить боевые действия резкой эскалацией на крайне жёстких условиях. Как раз её мы сейчас и наблюдаем», — пишет Дуглас Макгрегор.

Однако, отмечает эксперт, Киев продолжает играть на руку Москве, бросая последние резервы живой силы на российскую оборону. Вашингтон, уверяет президент Байден, будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но если Вашингтон продолжит истощать свои стратегические нефтяные резервы и отправлять свои арсеналы на Украину, то поддержка Киева скоро начнёт соперничать с защитой самой Америки.

«Москва не торопится. Русские действуют методично и обдумывают каждый шаг. ВСУ же истекают кровью в контратаке за контратакой. Зачем спешить? Выжидать Москва умеет. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят ущерб европейским союзникам Америки, а не России. Грядущая зима наверняка изменит политический ландшафт Европы сильнее, чем любые действия Москвы», — заключает автор The American Conservative.