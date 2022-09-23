 

Армения обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на своей границе

23.09.2022, 10:07, Разное
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Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе в пятницу утром.
Министерство обороны заявило в своих социальных сетях, что “примерно в 7:40 (по московскому времени) 23 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским боевым постам, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы”.

В результате ответных действий огонь был прекращен. По данным министерства, пострадавших с армянской стороны не было.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Обе стороны обвинили друг друга в инициации эскалации. Ереван утверждал, что азербайджанские военные атаковали армянскую территорию, используя артиллерию и беспилотники. Приграничные районы – Гегаркуникский и Вайоцдзорский, Сюникский (соединяющий Армению и Иран) – также подверглись обстрелу. Эти районы не имеют никакого отношения к Карабаху. Баку заявил, что армянские войска открыли огонь по азербайджанским войскам на границе, и что произошел вооруженный конфликт. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в попытке сорвать мирные переговоры. Обе стороны сообщили, что в рядах их вооруженных сил есть потери.


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