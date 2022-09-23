FIDE введёт обязательный ректальный осмотр перед играми

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила о введении обязательного ректального досмотра перед партиями для всех участников матчей.

По мнению чиновников, такая мера поможет в будущем предотвратить любые манипуляции с результатами и предотвратить обвинения игроков в читерстве – использовании сторонней аппаратуры и программ для обеспечения нечестного преимущества в играх.

В федерации пообещали сделать процесс похожим на допинг-контроль. Для этого планируется ввести должность медицинского офицера, который по завершению процедуры должен подписать акт об отсутствии в заднем проходе игроков устройств, способных оказать воздействие на результаты игры.

В начале сентября действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с престижного турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе, косвенно обвинив в читерстве своего соперника – американца Ханса Ниманна. Согласно одной из версий, Ниманн получал подсказки в режиме онлайн, используя некое вибрирующее устройство, расположенное где-то в районе ягодиц.

Несмотря на то, что обвинения не были подтверждены фактами, FIDE решило занять сторону чемпиона мира и сделать шахматы «абсолютно честными».

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