Мнение: О дерзком двойном ударе Рамзана Кадырова… Куда он целит, в кого он метит?

Вот уже третий десяток лет Чечня, некогда мятежный регион, находится на особом положении в России. Что не устаёт подчёркивать её несменяемый 16 лет глава Рамзан Кадыров. Которому quod licet Jovi, non licet bovi, как известно.

И новый, в этот раз двойной его демарш, как всегда — на грани фола, снова подтверждает это.

Что заставляет ещё раз крепко задуматься от истинных целях…

Рамзан Кадыров дуплетом выстрелил по самым «горячим» темам информационной повестки. И оба раза — «в яблочко». Видно, что с детства стрелять учился.

1. Про обмен.

«Крайне недоволен вчерашним обменом, — записал он очередное обращение в своём ТГ-канале. — Считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих… Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в “Азовсталь”, выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой».

Жёстко. По-мужски. Чётко, без полутонов и многословия. И хотя в конце вставлена формула лояльности «любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!», она ничего не меняет. Отповедь дана.

2. Про мобилизацию.

Здесь маленькая сенсация. Военный комиссар Чечни Турпал-Али Есимбиев заявил агентству «Грозный-ифнорм», что частичная мобилизация не коснётся республики, поскольку регион уже провел необходимые мероприятия, они «заранее выполнены и в тройном объёме». И Рамзан Кадыров эти слова де-факто подтвердил: «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее… Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие». Да, у Чечни действительно особый статус…

Но дело не только в новой его демонстрации. Рамзан #Кадыров снова выступил по поводу некоторых принципиальных решений. «Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели».

Намёки его вполне прозрачны, наверное. И снова — критика того, что входит в прерогативу высшего политического руководства страны. Такая вот фронда, опять сдобренная словами «раз руководство считает по-другому, то наше дело — это выполнить приказ». Подобная «солдатская правда» не может не найти отклика среди тех, кто, невзирая на религию, национальность, возраст и проч., мысленно или в узком кругу порицают начальство за «слабость» и «сливы». Вероятно, в последние дни таких стало больше.

Так в кого на самом деле целит Рамзан Кадыров и куда он метит? Чего добивается подобными демаршами?

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