Депутат рассказал, почему обеды в столовой госдумы ему нравятся больше армейских сухпайков

Депутат Госдумы от «Единой России» Святослав Гуревич рассказал журналистам, почему предпочитает питаться в думской столовой, и в чём преимущества парламентских блюд перед армейскими сухими пайками.

Среди основных преимуществ он выделил приготовление блюд поваром со звездой «Мишлен» и использование в рецептах «санкционных» деликатесов. Народный избранник отметил, что провансальские трюфеля, филе тигровой акулы и нарезка из краснокнижного марала теряют свои вкусовые качества, если подвергаются высушиванию или заморозке.

Также пастеризация пагубно влияет на вкусовые качества осетровой икры, а некоторые виды бургундских сыров необходимо употребить в течение часа после извлечения из известковой пещеры. По этим причинам перечисленные ингредиенты не могут быть использованы при производстве армейских сухпайков, из-за чего в них включаются наиболее скудные, пресные и неизысканные продукты питания. К тому же, отметил Гуревич, переводить трюфеля на простолюдинов, призванных в ряды Вооружённых Сил, было бы слишком расточительно для бюджета.

– Депутат – он обо всём народе думает, а не только о себе. Он должен хорошо и вкусно питаться, поскольку мозговая активность требует питательных веществ и серотонина, – рассуждает Гуревич. – А лучший способ их получить – это отужинать в хорошем мишленовском ресторане или, скажем, в столовой Госдумы. Что же касается военщины, то солдат неприхотлив и отвечает только за себя. Поэтому он и ест сухпайки, а в крайнем случае сидит на подножном корме, что тоже полезно.

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