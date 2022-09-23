 

Депутат рассказал, почему обеды в столовой госдумы ему нравятся больше армейских сухпайков

23.09.2022, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Госдумы от «Единой России» Святослав Гуревич рассказал журналистам, почему предпочитает питаться в думской столовой, и в чём преимущества парламентских блюд перед армейскими сухими пайками.

Война в УкраинеСреди основных преимуществ он выделил приготовление блюд поваром со звездой «Мишлен» и использование в рецептах «санкционных» деликатесов. Народный избранник отметил, что провансальские трюфеля, филе тигровой акулы и нарезка из краснокнижного марала теряют свои вкусовые качества, если подвергаются высушиванию или заморозке.

Также пастеризация пагубно влияет на вкусовые качества осетровой икры, а некоторые виды бургундских сыров необходимо употребить в течение часа после извлечения из известковой пещеры. По этим причинам перечисленные ингредиенты не могут быть использованы при производстве армейских сухпайков, из-за чего в них включаются наиболее скудные, пресные и неизысканные продукты питания. К тому же, отметил Гуревич, переводить трюфеля на простолюдинов, призванных в ряды Вооружённых Сил, было бы слишком расточительно для бюджета.

– Депутат – он обо всём народе думает, а не только о себе. Он должен хорошо и вкусно питаться, поскольку мозговая активность требует питательных веществ и серотонина, – рассуждает Гуревич. – А лучший способ их получить – это отужинать в хорошем мишленовском ресторане или, скажем, в столовой Госдумы. Что же касается военщины, то солдат неприхотлив и отвечает только за себя. Поэтому он и ест сухпайки, а в крайнем случае сидит на подножном корме, что тоже полезно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / Слишком дорого, можно за пару недель: главные мифы о работе свадебных организаторов

28.05.21 / «Открытая ненависть к евреям»

11.07.22 / Скандалы: Газпромбанк ищет покупателя на бизнес в Швейцарии

01.04.21 / Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс привились от коронавируса и даже в этом нашли повод для взаимных шуток

04.01.22 / Мнение: “Орбитальный ловец”

13.02.22 / Юлия Ковальчук рассказала о своей первой поездке в Египет

03.12.21 / Мнение: «Наши нравы», или почему американцы богаче русских

19.09.22 / Мнение: Отступает ли демократия в мире, «гибридный режим» в Венгрии и банановая республика в США

17.05.22 / Кому положено новое жилье взамен разрушенного

31.12.20 / С 1 января в России зарплаты мужчин будут официально выше, чем у женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика