 

Рубашка с рукавами «крыло летучей мыши» или топ с открытыми плечами: как с помощью одежды прикрыть большие руки

23.09.2022, 6:50, Разное
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Некоторые женщины стесняются больших рук. Такая особенность телосложения не является недостатком. Но если вы хотите ее скрыть, то это можно сделать с помощью предметов гардероба. Для этого нужно использовать подходящие фасоны и принты. В статье мы расскажем, как с помощью одежды прикрыть большие руки.

Рубашка с рукавами “крыло летучей мыши”

Эта рубашка скрывает форму рук. Она отличается широкими цельнокроеными рукавами с низкой проймой.

Рубашка с рукавами “крыло летучей мыши” сочетается с облегающими брюками или юбками, которые подчеркивают изгибы нижней части тела.

Вертикальная полоска

Принт в виде тонкой вертикальной полоски визуально удлиняет и сужает пропорции тела. Рубашка с таким рисунком сделает большие руки более миниатюрными и стройными. Выбирайте полосатую одежду, которая имеет много цветов. Она выглядит более ярко и броско.

Топ с открытыми плечами

Даже если у вас большие руки, не стесняйтесь открывать свои плечи. Открытый топ с длинными рукавами сделает ваш облик более сбалансированным. Он привлечет внимание к плечам, а не к рукам.

Дополните топ с открытыми плечами крупными украшениями и эффектными солнцезащитными очками.

Расклешенные рукава

Рубашка с расклешенными рукавами в форме колокола уравновесит пропорции рук. Такая одежда выглядит очень женственно. Чтобы сделать свой облик еще более нежным, выбирайте изделия розовых, сиреневых и светло-голубых оттенков.

Кружевные и ажурные рукава

Модели одежды с кружевными и ажурными рукавами скроют большие руки. Выбирайте изделия нейтральных тонов, чтобы вам было легче сочетать их с другими вещами.

Костюм в стиле кимоно

Костюм в стиле кимоно имеет широкий рукав до запястья. Такой фасон скрывает крупные руки. Несмотря на то, что костюм-кимоно выглядит просто, он хорошо сочетается с любыми модными аксессуарами.

Футболка “оверсайз”

Футболка “оверсайз” сделает руки более стройными. Ее можно сочетать с модными повседневными вещами в уличном стиле.

Заключение

Женщинам с большими или полными руками следует избегать одежды, расширяющей линию плеч, а также с рукавами-фонариками. Она привлекает внимание к проблемным частям тела.


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