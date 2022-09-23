 

Замглавы МИД Польши – мы прекратили выдавать туристические визы россиянам, а Финляндия почему-то нет (но скоро запретит въезд)

23.09.2022, 6:05, Разное
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Несмотря на то что именно масштабы въезда в Финляндию из РФ и заставили ЕС принять строгие меры в отношении российских туристов, Финляндия по прежнему выдаёт им визы, заявил замглавы МИД Польши Пётр Вавжик. В беседе с TVP Info он отметил, что Польша ещё в феврале прекратила выдачу туристических виз россиянам, а сейчас она вместе с Прибалтикой подкрепила свою практику решением Брюсселя.


АР

Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик в эфире TVP Info сообщил, что с февраля, то есть с начала российско-украинского конфликта, Варшава не выдаёт туристические визы гражданам России.

«На основании решения Европейского союза, принятого две недели назад, возможно приостанавливать выдачу туристических виз со стороны отдельных стран в отношении граждан Российской Федерации, и мы вместе с балтийскими странами воспользовались этим пунктом», — подчеркнул замглавы МИД Польши. 

Одновременно он отметил, что туристические визы до сих пор выдаёт Финляндия, у которой длинная сухопутная граница с Россией. «Финляндия обладает давней традицией приёма у себя лиц, находящихся в поиске международной помощи, отсюда следует такой, а не другой подход. Однако я обращаю внимание на то, что именно масштабы въезда в Финляндию из РФ и дальнейшего передвижения российских граждан на юг Европы было первопричиной решения ЕС, о котором мы говорили», — резюмировал он. 


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