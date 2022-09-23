Денис Мацуев представит программу “И классика, и джаз” в Государственном Кремлевском дворце

2 октября на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца при поддержке компании MR Group состоится долгожданный концерт легендарного пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. В концерте, приуроченном к столетию российского джаза и посвященном Международному дню музыки, прозвучат как классические мелодии, так и джазовые импровизации.

Головокружительные джазовые стандарты, в том числе в обработке самого маэстро, исполнят также именитые музыканты, друзья Дениса Мацуева: Андрей Иванов (контрабас), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон), Александр Рублев (труба) и другие.

Официальными партнерами концерта станут проекты Symphony 34 и “Павелецкая Сити” (реализуется совместно с Level Group), концепция которых неразрывно связана с искусством. Современные жилые комплексы не только создают новый архитектурный облик города, но активно участвуют в поддержке и развитии знаковых культурных институций. Двухчасовой концерт Дениса Мацуева на главной сцене страны станет настоящим праздником для всех поклонников музыки.

Имя Дениса Мацуева известно каждому, даже тем, кто никогда не интересовался искусством. Его называют гением фортепиано, смелым новатором, исполином классической музыки. Феномен одного из популярнейших пианистов современности – в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности. По всеобщему признанию, российскому пианисту, ставшему мировым символом эталонной фортепианной игры, удается донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя, вне зависимости от возраста, образования и музыкальной подготовки.

Билеты можно приобрести по ссылке.