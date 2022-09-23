 

Денис Мацуев представит программу “И классика, и джаз” в Государственном Кремлевском дворце

23.09.2022, 5:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2 октября на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца при поддержке компании MR Group состоится долгожданный концерт легендарного пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. В концерте, приуроченном к столетию российского джаза и посвященном Международному дню музыки, прозвучат как классические мелодии, так и джазовые импровизации.

Головокружительные джазовые стандарты, в том числе в обработке самого маэстро, исполнят также именитые музыканты, друзья Дениса Мацуева: Андрей Иванов (контрабас), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон), Александр Рублев (труба) и другие.

Официальными партнерами концерта станут проекты Symphony 34 и “Павелецкая Сити” (реализуется совместно с Level Group), концепция которых неразрывно связана с искусством. Современные жилые комплексы не только создают новый архитектурный облик города, но активно участвуют в поддержке и развитии знаковых культурных институций. Двухчасовой концерт Дениса Мацуева на главной сцене страны станет настоящим праздником для всех поклонников музыки.

Имя Дениса Мацуева известно каждому, даже тем, кто никогда не интересовался искусством. Его называют гением фортепиано, смелым новатором, исполином классической музыки. Феномен одного из популярнейших пианистов современности – в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности. По всеобщему признанию, российскому пианисту, ставшему мировым символом эталонной фортепианной игры, удается донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя, вне зависимости от возраста, образования и музыкальной подготовки.

Билеты можно приобрести по ссылке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Тянут денежки карман — не толкайте их в диван!

08.12.21 / Мнение: Шахматное харакири

26.01.22 / Минздрав РФ выпустил памятку по лечению бессимптомного и легкого COVID-19

05.02.22 / Кто не справится с экзаменом по русскому языку: Специалист проанализировал песни Лободы, Гагариной и Моргенштерна

11.07.22 / Экс-премьер Трансильвании вышел из тюрьмы, отбыв 210-летний срок за коррупцию

06.01.22 / Позднее отцовство в 80 лет: за что окружающие осуждали Эммануила Виторгана и как он отстаивает свое право на счастье

28.06.21 / Платья-футболки с корсетом и другие трендовые варианты платьев, которые уже носят все модницы

24.12.21 / Не стоит держать дома два веника: о чем предупреждают приметы

12.08.20 / Мнение: Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен?

14.03.22 / Эль Фаннинг в золоте, Кристен Стюарт – в серебре: 10 драгоценных платьев церемонии Critics Choice Awards

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика