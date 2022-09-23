Генпрокурор Нью-Йорка в преддверии своих перевыборов подала иск на Трампа и его детей, обвинив их в мошенничестве

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против Дональда Трампа и троих его детей, обвинив их в мошенничестве с недвижимостью, передаёт CBS News. Она пытается взыскать с бывшего президента США четверть миллиарда долларов и добиться запрета на деятельность его компании в этом штате. Адвокаты Трампа, между тем, указали на то, что Джеймс — член Демократической партии, которая в настоящий момент пытается переизбраться на свою должность, — таким образом просто пытается продвигать свою политическую программу.

Теперь поговорим о новом иске, прокатившемся ударной волной по компании Trump Organization. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк сегодня подала в суд на бывшего президента и трёх его детей, обвинив их в ошеломляющем мошенничестве с их сделками по недвижимости.

Штат хочет взыскать четверть миллиарда долларов и стремится к тому, чтобы отстранить семейство Трампа от бизнеса в Нью-Йорке. Репортаж корреспондента CBS News Роберта Косты.

ЛЕТИЦИЯ ДЖЕЙМС, генеральный прокурор штата Нью-Йорк: Заявлять о наличии денег, которых у вас нет, — это не искусство сделки, это искусство кражи.

Сегодня стало известно о масштабном иске, поданном генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Она обвинила бывшего президента и его детей в том, что те более десяти лет лгали о его богатстве и его компании.

ЛЕТИЦИЯ ДЖЕЙМС: Дональд Трамп ложно раздул чистую стоимость своих активов на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатить себя и обмануть нашу систему, обманув всех нас.

В более чем 200-страничном гражданском иске Летиция Джеймс заявила, что Трамп преувеличил своё состояние на миллиарды, обманув страховщиков и кредиторов и нарушив законы штата, а, возможно, даже и федеральные законы. Среди ключевых фигурантов также упоминаются имена трёх взрослых детей Трампа: Иванки, Эрика и Дональда-младшего — плюс двух бывших топ-менеджеров.

АНАЛИТИК: Это крайне серьёзно. Это, по существу, может привести к ликвидации Trump Organization в Нью-Йорке и стать сокрушительным ударом а, возможно, и смертельным ударом по всей его империи и бренду.

Джеймс сообщила, что семейство Трампов делало дикие заявления о стоимости почти всех их знаковых объектов недвижимости от имения Мар-о-Лаго во Флориде до его зданий на Манхэттене. Она указала на его апартаменты на вершине башни Trump Tower и заявила, что, по его утверждению, их площадь составляет 30 тысяч квадратных футов (почти 2800 квадратных метров. — ИноТВ), хотя на самом деле она меньше 11 тысяч. И, по её словам, он дал этим апартаментам завышенную оценку в 327 миллионов (долларов. — ИноТВ), что, по словам Джеймс, было преднамеренной ложью.

ЛЕТИЦИЯ ДЖЕЙМС: Ни одни апартаменты в Нью-Йорке никогда не продавались по цене, даже близкой к этой сумме.

Джеймс добивается возвращения 250 миллионов долларов, полученных в виде предположительно незаконных доходов, а также постоянного запрета для Трампа и его детей занимать руководящие должности в любой компании Нью-Йорка.

У нас в студии корреспондент Роберт Коста. Вы уже несколько лет занимаетесь освещением финансов бывшего президента. Что собой представляет Trump Organization? И что он сегодня заявил?

РОБЕРТ КОСТА, корреспондент CBS News: Это серьёзный случай, поскольку Джеймс отправила это дело на уголовное расследование в южный округ Нью-Йорка, а также в Налоговое управление США. Адвокаты Трампа сегодня заявили о том, что Джеймс — представительница Демократической партии, которая сейчас пытается переизбраться, — цитирую, «сосредоточена лишь на продвижении своей политической программы». Однако скептицизм по поводу состояния Трампа существует уже давно. В 2015 году, Джерика, он мне заявил, что обладает 9-миллиардным состоянием, но Forbes оценила чистую стоимость его активов всего где-то в 4 миллиарда.

Всё равно огромная сумма. С нами был Роберт Коста. Как всегда, благодарим вас.

Дата публикации 22 сентября 2022 года.