Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных

Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».

Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».

Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.

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