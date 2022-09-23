 

Макрон объявил предложение Ирану по ядерной сделке окончательным

23.09.2022, 4:40, Новости дня
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Возможность заключить ядерную сделку есть, но предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон полагает, что «сделка достижима», ее «необходимо заключить». «Но мы должны дать понять, что это окончательное предложение», – сказал он, добавив, что «это может быть разумное и позитивное соглашение для Ирана, если они согласятся в прогрессивном ключе нормализовать ситуацию».

Теме временем чиновник госдепартамента США высокого ранга сообщил, что переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий зашли в тупик, Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к соглашению, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Госдепе, Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона полностью одобряет «текст договоренности, как она сейчас вырисовалась», и намерена «ориентироваться на позицию наших иранских друзей».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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