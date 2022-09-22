Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
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– Я в шоу-бизнесе уже 12 лет, – рассказал Павел
“Дни.ру”. – Вначале сотрудничал с белорусскими исполнителями, много
делал для Международного фестиваля искусств “Славянский базар в
Витебске”. В России выигрывал государственные тендеры на проведение
различных массовых мероприятий. Работал с Надеждой Бабкиной, Анжеликой Агурбаш,
Светланой Лободой и другими популярными артистами ,а сейчас я директор
легендарного диктора и ведущего Владимира Березина.
Насколько звезды в реальной жизни отличаются от того ангельского образа,
который они создают на сцене?
Я слышал от коллег-продюсеров страшные байки про многих
артистов. Но мне везло: у меня обычно совпадал образ на сцене с человеком,
которого видел в отеле или в машине после выступления. Да, у артистов бывают
срывы, повышенные требования к своему комфорту, но все это оправдывается ритмом
их жизни, когда ты даешь по 30 концертов в месяц, когда не видишь семьи и дома,
то, наверное, можешь позволить себе какие-то излишества в рамках разумного.
Что же такого особенного просят звезды в своих райдерах?
Например, Светлана Лобода требует определенной температуры
в гримерной – не ниже 25-27 градусов. Надежда Бабкина очень требовательна к
таймингу, к площадке, к окружению. Есть артисты, которые просят от
организаторов концертов какие-то элитные сорта алкоголя, которые в России почти
невозможно найти.
А как сегодня меняется шоу-бизнес? Становится ли в нем меньше
пафоса и денег?
События последних лет и месяцев очень подкосили наше
население – зарабатывать, к сожалению, люди стали меньше, много частного бизнеса
закрылось, средний чек в магазинах и ресторанах упал. И не каждый уже может
себе позволить купить билет на концерт.
Но артисты при этом свои аппетиты тоже уменьшили? Ходят
легенды про их астрономические гонорары.
Уменьшили, и заметно. Иные – на 50, 70 процентов! Если
прежде директора четко озвучивали гонорар артиста, то сейчас спрашивают:
“А какой бюджет? А сколько можете заплатить? А на какой площадке надо
выступать?” Я думаю, что скоро вернется советский принцип работы “на кассу” –
сколько билетов артист продал, столько денег и заработал, а не как сегодня, он
назначает себе фиксированный гонорар.
Какая адекватная цена билета на концерт должна быть
сегодня?
Только на днях с коллегой-продюсером подсчитали, сколько
люди могут заплатить за билет на топовых артистов уровня Сергея Лазарева и
Филиппа Киркорова. 1000 – 2000 рублей – такая сегодня должна быть средняя цена. Даже в Москве.
Но мы все помним, как на 70-летие Пугачевой билеты в
Кремль сметали по 50 и даже по 100 тысяч!
Это в прошлом. Если Алла Борисовна и вернется на сцену,
то, я уверен, никогда больше не сможет продавать билеты по таким ценам.
Поменялось время, поменялось отношение к каким-то вещам, поменялись приоритеты
у народа.
А ходят слухи, что Пугачева просит за выступление на
корпоративе около 300 тысяч евро… Это же почти 18 миллионов рублей!
Уверяю вас: это только слухи. У меня есть точная
информация, что теперь берет она ровно в два раза меньше.
Кто сегодня из артистов зарабатывает прилично?
Здесь возраст не имеет значения. Например, в топе и Хабиб,
и Ольга Бузова, и Анна Асти. У них всех цены на выступление примерно одинаковые
– от 1 до 3 миллионов рублей. Даже артисты уровня Киркорова и Лазарева спокойно
поедут за эти деньги спеть где-то. Хотя, если речь идет про юбилей
какого-нибудь серьезного холдинга, то Филипп может озвучить и все семь
миллионов.
Как продюсеры чувствуют себя сегодня, когда рынок так
стремительно меняется?
Многие думают, что если они притронулись к звезде или
посидели с ней в одной гримерке, то уже стали продюсерами. Это не так. Продюсер
– это человек, выполняющий очень много функций – от обеспечения артиста и
организации его жизни, быта, работы, отдыха, до финансирования мероприятий. И
сегодня на первый план выходит инфопродюсирование, чем я успешно и занимаюсь.
Что это?
В
этом случае продюсер ведает не творчеством человека, а информацией, которой
этот человек обладает. Я начал заниматься инфопродюсированием в 2017 году,
когда ко мне обратился стилист Руслан Татьянин (визажист, парикмахер
международного класса, автор обучающих книг – Прим. ред.), которого мы стали
продвигать как спикера, автора собственных методик. Мы с ним записали несколько
видеокурсов, которые потом переросли в Академию Руслана Татьянина. А потом
начались различные марафоны, курсы повышения квалификации для специалистов в
этом профиле. Это было первое цифровое онлайн-учреждение для стилистов и
парикмахеров со всей страны. Следующим был онлайн проект для звездного
визажиста и стилиста Юрия Столярова – Академия Стиля Юрия Столярова совместно с
Maybelline NY (официальный визажист марки Maybelline New York в России, один
из членов международной команды визажистов Недели моды в Нью-Йорке – Прим. ред.) Далее ко
мне стали обращаться уже за подобными услугами как блогеры, так и специалисты
самых востребованных профессий, чтобы сделать еще более широко известной их
деятельность, а лица узнаваемыми для еще большего количества
людей, монетизировать их проект и деятельность в Сети. Так я создал ,
например, продукт по похудению “Еда и Вес” с целой системой вебинаров,
марафонов, уроков и консультаций по здоровому питанию и похудению руководством дипломированных диетологов Ивана Алименко и Анны
Чайкиной, ведущих программы “Я худею” на НТВ. Теперь же ко мне обращаются топовые известные блогеры для продвижения собственных курсы, вебинары, марафонов, консультациями в сфере нюансов
инфобизнеса.
Что, как инфопродюсер, вы предлагаете заказчику?
Я записываю видеоконтент на основе знаний заказчика,
которые он хочет монетизировать. Потом создаю все платформы, сайты, игры,
квизы, чат-боты, подключаю банки, кассы. И запускаю всю эту систему в Интернете.
За какое время и какую сумму в итоге можно стать
знаменитым?
Два года с вложениями от миллиона рублей в месяц. Но
составляющая успеха сегодня – не только деньги. Мы видим много примеров, когда
в того или иного артиста вкладываются огромные суммы, но он все равно остается
малопопулярным. Должна быть внутренняя природная харизма, а это редкость. Если
же ее подкрепить финансами, то пройдет пару лет, и человек будет взрывать все
чарты и эфиры. На мой взгляд, именно так случилось все с Анной Асти. Потрясающий
голос, сексуальная внешность, умение прекрасно и много работать плюс крупные
финансовые вложения сделали свое дело – она заняла свою нишу в числе эстрадных
звезд первой величины.
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