Мнение: Бразильская рота, токсичный паспорт

Кстати, в рамках нарастающего абсурда российской жизни: тут ведь несколько дней назад объявили, что два футболиста питерского Зенита, Малком и Клаудиньо, внезапно подали прошение о предоставлении им… российского гражданства!

“Два бразильских легионера «Зенита» получают российское гражданство… Цель этой процедуры в том, чтобы футболисты смогли меньше тратить на налоги в России. Также благодаря этому «Зенит» надеется выгодно показать себя перед другими латиноамериканскими игроками. Ни 25-летний Малком, ни его ровесник Клаудиньо не играли за основную сборную Бразилии. В то же время оба выступали за олимпийскую команду страны и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020”.

Какое умиление! Вообще-то раньше наша почти 150-миллионная страна беззастенчиво давала свое гражданство бразильским футболистам, чтобы потом заявлять их за свою сборную (одно время в “сборной России” играло аж четверо иностранцев). Сейчас, правда, абсолютно непонятно, зачем вообще России сборная по любому виду спорта – ведь нас исключили из всех видов спортивных соревнований, и неизвестно, когда включат обратно (видимо, “после победы”, только не будем говорить кого).

Но тут придумали другое основание – “меньше платить налогов”. Ох, как там будет по-бразильски поговорка про бесплатный сыр? Интересно, объяснит ли кто-нибудь несчастным бразилам, пока не поздно, что помимо уменьшенных налогов, они заодно еще и станут у нас военнообязанными, и значит, подлежащими мобилизации?

Российское гражданство нынче токсично, особенно для молодых крепких мужчин из любых стран мира. Собственно – какие у них основания для отсрочки? Никаких. Они ж не сенаторы, не депутаты. Сформируют “иностранный легион” из таких вот “натурализованных” – и вперед, в окопы под Купянском! Малком, Клаудиньо, Гильерме (вратарь из Локомотива), плюс Нойштедер с Раушем (Германия) – жаль, что бразилец Фернандес успел буквально летом скрыться из ЦСКА на Родину. Хотя из ЦСКА, казалось бы, сам бог велел пойти в штурмовые роты под Изюмом!

Смех и грех.

Вот, кстати – переведите это кто-нибудь Малкому:

“Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что не знает, попадут ли спортсмены под мобилизацию”.