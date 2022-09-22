 

Мэттью Макконахи откровенно рассказал о пережитом сексуальном насилии

22.09.2022, 1:20, Разное
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52-летний лауреат “Оскара” Мэттью Макконахи сделал откровенное признание, которое наверняка далось ему нелегко, в своей автобиографической книге “Зеленый свет”. Накануне в эфире подкаста Аманды де Кадене “Разговор: о мужчинах” актер рассказал, как травмирующий опыт повлиял на его будущие отношения. Сексуальному насилию Макконахи подвергся, будучи еще подростком, в 15 лет, а в 18 — домогательствам со стороны мужчины.

Я не собираюсь бояться отношений, потому что моим первым опытом был шантаж. Это отклонение от нормы, – сказал актер, – Я не позволю этому победить себя. Я не позволю этому подорвать мое доверие к людям. У меня могут быть здоровые отношения, и это не подлежит обсуждению.

Макконахи отметил, что ни разу не обращался за помощью к психотерапевту. Впрочем, родители с детства научили его уважать и прислушиваться к женщинам. Несмотря на травмы, актер пронес это понимание сквозь года. 

Мои родители учили меня уважению к женщине, уважению к отношениям, уважению к сексуальной близости, уважению к пространству, – подчеркнул Макконахи. – Если она начнет говорить: “Нет, все в порядке, не останавливайся”, все равно остановись и дождись следующего раза.

Отметим, что Мэттью Макконахи счастлив в браке со своей возлюбленной, бразильской моделью Камилой Алвес с 2012 года. У пары трое общих детей — 13-летний Леви, 11-летняя Вида и 9-летний Ливингстон. 

Мэттью Макконахи наиболее известен ролями в фильмах “Интерстеллар”, “Далласский клуб покупателей”, “Линкольн для адвоката”, “Джентльмены”, “Пляжный бездельник”, “Как отделаться от парня за 10 дней”, а также в первом сезоне сериала “Настоящий детектив”. 

Мэттью Макконахи с супругой и детьми


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