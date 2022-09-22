 

Мнение “ястреба”: Местами активный гражданин

22.09.2022, 1:15, Разное
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Показательный момент на тему развития отечественных видеохостингов.
Рубрика "Нам пишут":

Местами активный гражданин

Полковник, моё почтение!
Вы в своих постах уже несколько раз затрагивали тему перехода с YouTube на российские видеохостинги. Хотелось бы коснуться её ещё раз, акцентировав при этом внимание на том, что, помимо вопросов технического обеспечения, здесь есть и немалая доля идеологического сопротивления со стороны должностных лиц. В частности, со стороны должностных лиц Департамента информационных технологий Правительства Москвы.

Есть в Москве, как известно, такой замечательный проект, как «Активный гражданин», позволяющий вовлекать жителей в процесс принятия решений по различным вопросам городской жизни. В ряде голосований и новостных сюжетов бывают вставки видеофрагментов, которые традиционно заливаются на YouTube. Если до этого года оно, может, было бы и ничего – Москва со своими электронными проектами в различных международных конкурсах принимала участие, – то сейчас это смотрится, как минимум, странно. Много слов было сказано в сторону технического несовершенства российского сервиса RuTube, однако тот же сервис видеохостинга ВКонтакте от ныне государственного холдинга VK, на мой взгляд, вниманием обойдён незаслуженно: никаких проблем с оперативной загрузкой / премодерацией там нет.

Соответственно, в начале августа я задал вопрос техподдержке «Активного гражданина», почему, несмотря на то, что у проекта есть группа во ВКонтакте, и нет никаких препятствий загружать туда и видео, они по-прежнему упорно льют их на враждебный YouTube. После пары недель бессмысленной переписки направил обращение теперь уже Департаменту информационных технологий Правительства Москвы, обратив особое внимание, что загрузка видео на российские видеохостинги для «Активного гражданина» – это вопрос сугубо организационный, а не технический. Ответ пришёл через месяц, и суть его такова: «Пока YouTube в России не запрещён, мы будем загружать материалы туда». Что мешает загружать их на российские сервисы (а для целей «Активного гражданина» подошёл бы даже RuTube), не сказано ни слова, и сильно напоминает саботаж.

С уважением, Константин

Соответственно, пока не будет жесткого организационного решения хотя бы для связанных с государством структур, процесс развития отечественных видеохостингов будет оставаться на том же уровне дна, что и в начале десятых. Принципиально же ничего не меняется.

Источник: Colonel Cassad


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