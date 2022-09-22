 

5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской

22.09.2022, 0:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Детская комната — первое личное пространства ребенка. Нюансы обустройства необходимо учитывать, чтобы ребенок рос гармонично.
Внешний вид комнаты влияет на психическое и физическое состояние малыша. Об этом поговорили Наталья Подольская и дизайнер мебельной студии.

Пять главных
советов по обустройству детской для малыша от года до шести лет:

1. Учитывайте
траекторию движения ребенка. Дети очень импульсивны, при плохой координации их
движения слишком резкие. Мебель нужно расставлять с учетом этих особенностей.

2. Обязательно
следить за безопасностью, сообщает Наталья Подольская. Например, выбирать мебель без острых углов.

3. Не
стоит выбирать встроенную мебель. По мере взросления ребенка ни раз придется
переставить или поменять предметы.

4. Комната
должна расти вместе с ребенком. Это необходимо для творческого развития —
ребенок должен видеть разную картинку вокруг себя.

5. Выбирайте
рабочий стол в соответствии с возрастом. Дошкольнику будет неудобно пользоваться
столом для подростка.

Наталья Подольская предоставила очень ценную информацию. Добавим, что при
обустройстве комнаты следует учитывать и правила пожарной безопасности. Пожары в
жилых домах — нередкое явление. Так, на днях в Свердловской области двое,
мужчина и женщина, погибли в огне частного дома. Об этом сообщает информационное
агентство URA.RU. Девятилетний ребенок сильно пострадал,
получив ожоги 50% тела.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.22 / Володин обвинил США в лицемерии из-за покупки российской нефти

27.01.21 / Скандалы: Украинские разведчики озаботились российскими СМИ

12.07.21 / Варвара Шмыкова подтвердила, что расстается с мужем после 10 лет знакомства

18.03.22 / 5 самых разрушительных цунами в истории

10.01.22 / Мария Горбань рассказала о своей природной красоте

03.12.21 / Мнение: ОАЭ купят у Франции 80 истребителей “Рафаль”

05.09.22 / Мнение: За дружбу с США надо платить

06.02.22 / Простая баба на диване – Личное мнение

14.08.22 / Из-за вспышки насилия на севере Мексики американским госслужащим рекомендовали спрятаться

19.04.22 / Конец штрафам: россиян хотят освободить от санкций за ипотечные долги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика