Мнение: Оперативно!

“Все повестки по мобилизации уже вручены всем 300 тысяч сегодня. Они должны явиться в военкоматы завтра утром с 5 00 до 7 00. Подготовились военкоматы-то. Системно. Повестки вручают и на работе”.

То ли Сергей Марков, который и сообщил эту информацию, был пьян – то ли вот такая невиданная оперативность действительно имела место. Хотя звучит всё тогда совсем инфернально: представьте – сегодня вы мирный житель, живете с детьми, супругой и кошкой, ходите на работу, обдумываете, как выполнить производственный план и что надо будет сделать в выходные на даче – а завтра (!) в 5 утра вам уже надо прибыть в военкомат, получить крест на лоб и отправиться – бессрочно! – на войну! Каково?

Впрочем, всех хорошо выдрессировали еще в период “ковидной эпидемии” (которую давеча Байден прямо на похоронах Лизаветы просто списал в утиль, “яко не бывшую”): за два предыдущих года, по задумке, люди должны были, во-первых, привыкнуть к ощущению постоянной близости смерти, а во-вторых – глубоко осознать, что никаких прав у них нет и никогда не было. Поэтому пендаль под зад и иди “служи” – самое то, большая часть должна даже не почувствовать разницы.

Есть, как говорится, “и хорошие новости”. Если сообщение верно, то все остальные, кто повесток не получил, должны расслабиться – “пронесло!” Хотя в цифровом концлагере действуют старые правила – “умри ты сегодня, а я завтра”, и расслабляться я бы не советовал. Никаких ограничений сам по себе указ “О мобилизации” не содержит, согласно ему можно призвать хоть всех. Любые ограничения на хотелки режима налагает общество, а в РФ общества нет.