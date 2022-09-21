Агата Муцениеце о раздельном семейном бюджете с Прилучным и фамилии бывшего мужа: “Столько документов менять”

Новое интервью актрисы и блогера Агаты Муцениеце обсуждают со вчерашнего дня. А обсудить есть что – в разговоре с актрисой Юлией Меньшовой для ее YouTube-канала она раскрыла много подробностей своей жизни до, во время и после брака с Павлом Прилучным. В частности, о совместных поездках Павла, их детей и его новых возлюбленных за границу (в интервью Агата озвучила подобные случаи с участием Мирославы Карпович и Зепюр Брутян) и о своем отношении к новому браку актера.

Оказалось, у супругов всегда были раздельные бюджеты. Павел обеспечивал основные траты на дом и семью, Агата сама зарабатывала на свои нужды.

Я свои деньги всегда держала отдельно. Так сложилось. Я ни на что не просила: ни на маникюр, ни на одежду, ни на продукты. Я со своего бюджета обеспечивала себе все, что хочу, и никогда не просила. А остальное Паша: телевизор купить или машину. Но на машину мы скидывались: я поменьше, он побольше… Мне неловко и стыдно просить, я не могу перебороть. Я убьюсь в лепешку, пойду украду ту шубу, но не буду просить. Не складывается у меня с этим. Синдром самозванца, наверно. Если мне дарят дорогие подарки, мне неловко.

Павел и Зепюр в день свадьбы

Выйдя замуж, Муцениеце сменила фамилию и до сих пор в ее паспорте значится имя Агата Прилучная. Впрочем, менять документы актриса не собирается – не готова к бумажной волоките.

У меня латышский паспорт, и если я поменяю фамилию, то мне надо будет менять столько документов! В титрах я все равно Муцениеце и прославляю свою фамилию.

При этом Агата не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с Прилучным. Новой избраннице бывшего мужа она желает только счастья (насколько искренне – остается догадываться).

Пожелаем новобрачным, счастья, гармонии, любви искренней, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет реально счастлива.