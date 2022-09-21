Почему это произошло, ну ответь! – Личное мнение

Муж Нюши, которая совсем недавно заявила об измене, но не прояснила, кто кому изменил, вышел на связь и прокомментировал тему измен.



Фото: Соцсети

«Здесь дело не в том, кто кому изменил. Вопрос – почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а посмотреть в себя, почему это произошло? Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность – почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», — цитирует мужа КП.

Очень интересно.

На голубом глазу взрослый мужчина рассуждает о том, почему тебе изменили.

Может, ты потеряла привлекательность? Или просто притянула ситуацию? Почему это произошло?

Перефразируя, я могу спросить что-то вроде «А что ты сделала, чтобы тебе не изменяли»?

Да, звучит странно. Для меня такая постановка вопроса неприемлема. Ожидание того, что человек, который с тобой в отношениях, тебе не изменяет, нормально.

Захотел быть с другой? Это твоё право, никто держать не станет. Но для начала заверши текущие отношения, а затем начинай новые.

Такой алгоритм просто подразумевается по умолчанию.

А задаваться вопросами, не утратила ли я привлекательность — постойте, а зачем это делать? Тебе изменили, так ты ещё и сожрать себя поедом должна, выработав чувство вины за чужое действие?

Чувствовали себя виноватой, когда вам изменяли?

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