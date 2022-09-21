Мнение: Куда перенаправить нефть и газ, дефицит бюджета России и альтернативные поставщики для Европы

1. Мы можем развернуть российскую нефть с Запада не только в Индию и Китай. Есть множество других потенциальных направлений, порою довольно неожиданных (ссылка):



Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой Евросоюз (ЕС) запретит в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

Среди возможных покупателей около 50 процентов российской нефти вместо ЕС компания называет Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и некоторые страны Ближнего Востока. В Kpler полагают, что они смогут закупать до одного миллиона баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой.

При этом страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить объемы нефти, ранее использовавшиеся внутри этих стран, на экспорт. «Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении компании.

С газом возможностей переброски меньше, газопроводы и СПГ-терминалы строить дорого и долго. Строительство «Силы Сибири — 2» в Китай пока что запланировано на 2024-2029 годы, но может быть ускорено. Читатели французских СМИ пишут в комментариях, что этот газопровод станет «крахом Европы» (ссылка).

Также ещё не исчерпаны возможности по газификации России. Если европейцы не хотят покупать наш экологичный газ, то мы будем строить экологичную энергетику у себя, а они пускай топят углём и дровами.

2. По поводу растущего дефицита бюджета России, о котором прозападные всепропальщики столь активно пишут в комментариях. Да, дефицит растёт. Нет, для его покрытия пока нет необходимости использовать резервные фонды (ссылка):



Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

“Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов”, — сказал он.

Глава правительства добавил, что дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Власти намерены компенсировать его за счет заимствований.

“На прошлой неделе, кстати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше”, — пояснил он.

Кроме того, по словам премьера, такой подход даст возможность правительству не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень государственного долга.

Напоминаю, что у России государственный долг – один из самых низких среди крупных стран, и поэтому мы можем позволить себе заимствования. Для сравнения, Соединённые Штаты – по уши в долгах (свыше 100% ВВП), а дефицит американского бюджета продолжается непрерывно с 2002 года, уже более 20 лет, причём в прошлом году он составил 12,4% ВВП (ссылка). Как говорится, почувствуйте разницу.

3. В последнее время американцы пытаются бороться с дефицитом нефти за счёт рекордных поставок углеводородов в Европу. Во многом это делается за счёт опустошения стратегических резервов нефти, которые сейчас в США на минимумах с 1984 года и впервые в истории вскоре могут оказаться меньше коммерческих резервов американского бизнеса (ссылка). Так что способности США и далее снабжать Европу в таком режиме под большим вопросом, ведь закрома не бесконечны, а осенне-зимний период только-только начался.

Страны ОПЕК наращивать добычу нефти отказались. Возобновление ядерной сделки с Ираном в очередной раз сорвалось (спасибо активному вмешательству израильских дипломатов), так что ожидать поступление на рынок иранской нефти не следует. С Венесуэлой у Запада также договориться не выходит.

С более близкими к Европе поставщиками дела также обстоят неважно. Оскорблённый Евросоюзом Алжир намеревается разорвать долгосрочные контракты с Испанией и повысить цены на поставки своего газа в разы (ссылка). В Ливии по-прежнему неспокойно, нормально нарастить добычу нефти не получается. Британия осталась без норвежского газа, поскольку в Норвегии в результате засушливого лета обмелели водохранилища и упала выработка ГЭС, так что газ норвежцам теперь нужен самим (ссылка).

Похоже, этой зимой европейской промышленности будет очень больно.