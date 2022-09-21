 

Мнение: Черноморский фланг

21.09.2022, 23:10, Разное
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Сообщают, что бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес заявил: США уничтожат Черноморский флот РФ, если она применит ядерное оружие в Украине.

Ходжес отрабатывает роль злого полицейского, выдавая крайне жесткие заявления даже для частного лица.

Тем не менее нужно понимать, что тем самым американцы дают понять примерное направление своих действий в случае возникновения тех или иных ситуаций.

Что означает уничтожение Черноморского флота? Речь идет не только (и не столько) о кораблях. Здесь речь идет о всей инфраструктуре, а значит – об обороне достаточно протяженной береговой линии. В первую очередь это противоракетная и противовоздушная оборона, контролирующие всю акваторию Черного моря.

Если всё это будет разрушено, то возникает «вилка»: либо Кремль будет вынужден поднимать ставки и идти уже на прямой размен ударами с НАТО и США, или подводить черту под повышением градуса.

Но здесь нужно понимать, что Штаты не станут просто так уничтожать огромный кусок российской военной инфраструктуры, а затем гадать: ответят русские или нет. Такой глубины стратегическое мышление присуще только российскому гению. Американцы – ребята более приземленные. Удар по ЧФ будет сопровождаться выдвижением ультиматума в предельно жесткой форме и одновременной угрозе сразу всем стратегическим направлениям. Никто не даст Кремлю времени обдумать ситуацию, его сразу же начнут гнать по флажкам.

Так что здесь причинно-следственные связи у Ходжеса очень даже понятны, но главное – они вписываются в те политические маневры, которые сейчас ведет администрация США.

Штаты ведут дело к тому, чтобы создать условия для выдвижения ультиматума, который невозможно будет не выполнить. Ходжес просто объясняет союзникам, что именно будет происходить, но главное – как и когда.

Уничтожение Черноморского флота – это сразу огромная дыра в стратегической обороне России. Настолько большая, что парировать угрозу с этого направления практически невозможно. И если остальные направления будут блокированы (пускай даже в патовом состоянии для обеих сторон), заполнить эту дыру ни в короткое, ни даже в продолжительное время не удастся. Это и есть создание условий для выдвижения ультиматума и обеспечение условий к принуждению.

Аргумент: нам пофиг, мы сейчас всех в ядерный пепел – интересный, и такой приказ даже можно сдуру отдать. Но вот по поводу его исполнения возникают самого разного рода неопределенности.

Источник: Эль Мюрид


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