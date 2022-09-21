Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II

70 лет сын Елизаветы II Чарльз ждал момента, когда он взойдет на престол, и этот день настал в сентябре 2022-го. Отныне он – Карл III. После смерти королевы, помимо титула и власти, ему достались огромные участки земли, королевские имения, а также драгоценности, картины и личные вещи, которым сотни лет.

Forbes посчитал, что Карлу III досталось в наследство порядка 500 миллионов долларов, которые принадлежали Елизавете II. Важно отметить, что это имущество не облагается налогом. А еще новый король Великобритании по доверенности королевства имеет право распоряжаться активами на весьма внушительную сумму – 42 миллиарда долларов.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В этом году она успела отметить 70-летие правления. Прощание с королевой Великобритании прошло 19 сентября. На церемонию явились не только члены королевской семьи, но и политики мирового уровня, а также дипломаты и общественные деятели.

Ранее “Дни.ру” писали подробнее о том, как проходили похороны матери Карла III, а также публиковали шокирующие кадры с церемонии, которая проходила в столице Великобритании.