Гороскоп здоровья для женщин на остаток 2022 года: на что обратить внимание сейчас, чтобы встретить 2023-й во всеоружии

Кто-то считает, что самое главное – это семье, а кто-то ставит на первое место карьеру. На самом же деле самое ценное – это здоровье. Если человек будет здоров, он и семью построит, и карьеру. Сохранять бодрость тела и духа женщинам поможет астрология. Гороскоп на оставшуюся часть 2022 года подскажет, как сохранить здоровье.

Овен

Главная проблема Овнов – это огромная самоотдача, которая наблюдается как в личных отношениях, так и на работе или в быту. Человек всеми силами старается работать хорошо, делать максимум для блага окружающих и, конечно же, своего собственного. Но от постоянного напряжения сильно страдает нервная система, которая является основой организма.

Вы срочно нуждаетесь в отдыхе. Пусть в непродолжительном, но полноценном. Хотя бы несколько дней нужно полностью посвятить себе, не уделяя внимания работе, дому и заботе о ком-то. В идеале нужно куда-то съездить. Иначе вы можете столкнуться с упадком сил, головными болями и даже более серьезными проблемами.

Телец

На данный момент ваше здоровье находится в удовлетворительном состоянии, но есть одно слабое место, находящееся в зоне риска. Речь идет о пищеварительной системе, которая на данный момент очень уязвима из-за вашей склонности к перееданию или злоупотребления вредными ингредиентами.

Ваша проблема в том, что и хорошие, и плохие эмоции вы привыкли заедать. Конечно, сиюминутный эффект просто потрясающий – вы чувствуете себя довольным и спокойным. Но потом начинается дискомфорт, а также запускается ряд невидимых процессов, которые еще дадут о себе знать. Так что уже сейчас нужно начать следить за питанием, контролировать количество и качество съеденных продуктов.

Близнецы

На данный момент для вас характерна повышенная физическая и социальная активность. Вам нужно постоянно что-то делать, куда-то бежать. Вы используете любую возможность, чтобы как-то себя проявить, извлечь какую-то выгоду, открыть для себя новые перспективы. Если вы что-то упустите из виду, то потом будете сильно сожалеть об упущенных шансах.

Но учтите, что такая суетливость часто сопровождается невнимательностью, из-за чего возрастает риск травматизма буквально на ровном месте. К тому же из-за повышенной загруженности практически не остается времени, чтобы правильно питаться и соблюдать режим. Поэтому нужно срочно остановиться, упорядочить свои дела и включить в повседневную рутину ритуалы заботы о себе.

Рак

Раки – очень впечатлительные и немного нервные люди. Даже малейшие неприятности могут вызвать сильный стресс, который сразу же отражается на пищеварительной системе. Будьте спокойнее, если не хотите столкнуться с болями в желудке и кишечнике. Контролируйте свои эмоции, иначе расстройства пищеварения не избежать.

Еще одной уязвимой областью является репродуктивная система, которая также страдает от нервных нагрузок. Конечно, стрессов лучше избегать, но если вам пришлось понервничать, лучше сразу сходить в женскую консультацию и убедиться, что все в порядке.

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Лев

На данный момент у вас две серьезных проблемы. Первая – это недостаток движения. Сидячая работа, малоподвижный образ жизни приводят к болям в суставах, остеохондрозу, а в перспективе – к более серьезным проблемам опорно-двигательного аппарата. Второе слабое место Льва – это слабый иммунитет. Грядет сезон простуд, и это может стать проблемой.

Есть хороший способ убить двух зайцев сразу. Пробежки на свежем воздухе или хотя бы просто пешая ходьба вместо общественного транспорта. Так вы восполните дефицит физической активности и укрепите иммунитет благодаря свежему воздуху и последнему осеннему солнцу.

Дева

Первая половина года была наполнена стрессами, и это отразилось на вашем ЖКТ. Если вы регулярно испытываете дискомфорт в виде вздутия живота, нарушения стула, тошноты или болей без видимой причины, возможно, причина не в питании, а именно в нервном напряжении. Конечно, за рационом нужно следить, но в первую очередь нужно избавиться от стрессов и пропить курс успокоительного.

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Весы

Возможно, в последнее время вы пренебрегали гигиеной. Например, забывали мыть руки, контактировали с животными, работали на грядках без перчаток и прочих защитных средств. В какой-то момент это могло привести к проблемам с кожей. Пока они только на начальной стадии, нужно как можно скорее посетить дерматолога и пересмотреть систему по уходу за собой.

Также могут наблюдаться определенные проблемы с женским здоровьем. Но не серьезные, а скорее тоже косметические. Возможно, нужно отказаться от синтетического нижнего белья в пользу хлопкового. Также следует выбирать средства личной гигиены из натуральных гипоаллергенных материалов.

Скорпион

Ваша проблема в том, что визуальные эффекты в ставите выше собственного комфорта и здоровья. Вы любите эффектную открытую одежду и обувь, которая выделяет вас из толпы и привлекает восторженные мужские взгляды. Но вы, кажется, не заметили, что лето уже закончилось, и наступила осень. То есть время мини-юбок и открытых босоножек прошло.

Если вы продолжите в том же духе, то можете схватить простуду или даже воспаление мочеполовой системы. Так что срочно утепляйтесь, а открытые вещи спрячьте в шкаф до следующего летнего сезона.

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Стрелец

Вы все принимаете близко к сердцу. Малейшая неудача воспринимается как трагедия. Если вы думаете, что это проходит бесследно, то ошибаетесь. Ваши недомогания и упадок сил не беспричинны. Это все влияние расшатанной нервной системы на организм.

Самое тревожное заключается в том, что нервы ослабляют иммунитет. Это особенно опасно в преддверии холодного сезона. Так что немедленно начинайте бороться со стрессом и включите в свой рацион как можно больше витаминов.

Козерог

Вы настолько сосредоточены на своей карьере, что даже в нерабочее время занимаетесь рабочими вопросами, а также самообразованием. А спорт, полноценное питание, развлечения и просто банальный отдых отходят на второй план.

У такого подхода сразу несколько негативных последствий. Очевидно, что от этого страдает пищеварительная система и опорно-двигательный аппарат. К тому же со временем будет расти общая неудовлетворенность жизнью, так как не хватает развлечений и общения. Чтобы не стать слишком нервной и не бросаться на окружающих, дайте себе больше свободы и не пренебрегайте отдыхом ради работы.

Водолей

В первой половине года у вас не было особых проблем со здоровьем, так как вы наконец-то начали относиться к нему ответственно. И эти усилия дали свои плоды. Кажется, вы начали чувствовать себя лучше по сравнению с прошлым годом.

Продолжайте в том же духе. Совершенствуйте образ жизни, занимайтесь лечением хронических заболеваний, своевременно реагируйте на малейшие недомогания. В какой-то момент вы доведете заботу о своем здоровье до автоматизма.

Рыбы

Вам может показаться, что в этом году звезды враждебно настроены к вашему здоровью. Но это не так, наоборот, через частые недомогания или какие-то болевые ощущения Вселенная пытается сообщить вам о незначительных проблемах в организме.

До конца года постарайтесь нормализовать режим дня, пересмотрите рацион, займитесь физической активностью. Возможно, следует пройти базовое обследование, чтобы своевременно устранить зарождающиеся проблемы и не допустить их перехода в хроническую стадию. Таким образом, вы сможете сохранить бодрость духа вплоть до глубокой старости.