Идеальная пудра или даже скраб: домашние рецепты и хитрости красоты с простым крахмалом

Крахмал – популярный продукт на кухне. Его можно использовать не только для приготовления соусов и выпечки, но в качестве ингредиента для рецептов красоты. Он обладает полезными свойствами для кожи. Из этого доступного продукта можно приготовить разные виды уходовых средств. В статье мы приведем домашние рецепты и хитрости красоты с простым крахмалом.

Что такое крахмал

Крахмал – сложный углевод, который содержится во многих частях растений. Он полезен для организма, в том числе и для поддержания красоты.

В кулинарных целях чаще всего используют картофельный или кукурузный крахмал. Он применяется в качестве загустителя.

Крахмал содержит витамины A, B1, B2 и C, а также кальций, железо и цинк. Эти вещества поддерживают здоровье кожи.

Далее мы приведем несколько рецептов красоты и лайфхаков с использованием крахмала.

Средство от акне

Крахмал очищает эпидермис и удаляет избыток кожного сала. Маска из крахмала – эффективное средство для борьбы с акне.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

крахмал – четверть чашки; яичный белок – 1 штука; молоко – пара столовых ложек.

Перемешайте все продукты до пастообразного состояния. Нанесите смесь на лицо. Подержите 20 минут, а затем умойтесь.

Сухой шампунь

Фабричные сухие шампуни при частом использовании повреждают волосяные луковицы. Но это не относится к крахмалу. Нанесите его на корни прядей с помощью зубной щетки. Затем распределите кистью по всей длине шевелюры. Если у вас темные волосы, то смешайте крахмал с порошком какао, чтобы выровнять цвет.

Бронзатор

Из крахмала можно приготовить натуральный бронзатор для кожи. Смешайте 1 столовую ложку продукта с парой столовых ложек порошка корицы. Нанесите полученный бронзатор на виски, скулы и подбородок в виде цифры “3”.

Осветление пигментных пятен

Крахмал осветляет пигментные пятна и способствует регенерации кожи.

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Для приготовления отбеливающей маски возьмите следующие продукты:

крахмал – чайную ложку; мед – половину чайной ложки; коричневый сахар – 3 столовые ложки; молоко – 4 столовые ложки.

Перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Нанесите состав на лицо или тело. Через 15 минут смойте его холодной водой.

Скраб

Крахмал можно использовать для нежного отшелушивания кожи. Слегка увлажните лицо. Затем нанесите на него крахмал, делая круговые движения. Через 5 минут смойте средство теплой водой.

Матовая помада

Если у вас нет матовой помады, то используйте крахмал. Покрасьте губы в свой любимый цвет. Окуните пальцы в крахмал. Промокните ими накрашенные губы, а затем растушуйте помаду. Это создаст матирующий эффект.

Пудра

Крахмал можно использовать не только в качестве бронзатора, но и как пудру. Нанесите его кисточкой на лицо. Он освежит цвет кожи и впитает избыток жира.

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Лосьон

Крахмал можно использовать в качестве парфюмированного лосьона для тела. Возьмите на каждые 30 г продукта 10 капель вашего любимого эфирного масла. Нанесите состав на тело. Он очистит кожу и придаст ей приятный аромат.

Дезодорант

При сильной потливости крахмал может не сработать в качестве дезодоранта. Но можно попробовать использовать его как средство от запаха пота.

Посыпьте подмышки крахмалом. Он нейтрализует запах пота. Для усиления эффекта смешайте его с кокосовым маслом.

Матовый маникюр

Если у вас нет матового лака для ногтей, то создать необходимый эффект поможет крахмал. Насыпьте его на лист бумаги. Окуните кисточку в крахмал. Затем опустите ее в лак и нанесите на ногти. У вас получится матовое покрытие.

Противопоказания

Средства с крахмалом подходят для жирной и нормальной кожи. Если у вас сухой эпидермис, то этого продукта необходимо избегать, так как он впитывает влагу.

Также следует помнить, что крахмал может раздражать чувствительную кожу.

Заключение

Крахмал – простое и доступное средство, которое есть на каждой кухне. Используйте его в косметических целях. Это хороший способ создания дешевых и натуральных уходовых продуктов.