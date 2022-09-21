Мнение: И они, и вы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Борис Мышлявцев тут уже скандалил, что я один его абзац процитировал без ссылки (забыл сослаться). Исправляюсь – он хорошо подметил сегодня:
“Пригожин совсем недавно так убеждал в необходимости набрать на войну уголовников: “или они пойдут, или вы”.
Набрал себе кого хотел.
И тут вдруг выяснилось: “и они, и вы”.
Да, народу пенять не на кого, кроме как на себя самого: набрали во власть подонков, кидал и уголовников – теперь нет смысла удивляться, что они применяют свои навыки вовсю, то есть – кидают, грабят и убивают. Даже было б странно, если б было иначе.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет