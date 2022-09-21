 

Мнение: И они, и вы

21.09.2022, 22:40, Разное
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Борис Мышлявцев тут уже скандалил, что я один его абзац процитировал без ссылки (забыл сослаться). Исправляюсь – он хорошо подметил сегодня:

“Пригожин совсем недавно так убеждал в необходимости набрать на войну уголовников: “или они пойдут, или вы”.
Набрал себе кого хотел.
И тут вдруг выяснилось: “и они, и вы”.

Да, народу пенять не на кого, кроме как на себя самого: набрали во власть подонков, кидал и уголовников – теперь нет смысла удивляться, что они применяют свои навыки вовсю, то есть – кидают, грабят и убивают. Даже было б странно, если б было иначе.

Источник: Размышления вольного социолога


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