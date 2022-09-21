 

Приянка Чопра впервые путешествует на самолете с дочерью, которая провела 100 дней в реанимации

21.09.2022, 22:34, Разное
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Накануне 40-летняя актриса и модель Приянка Чопра впервые отвезла свою новорожденную дочь от супруга Ника Джонаса на Манхэттен, Нью-Йорк. Для 9-месячной Мальти Мари это стала не только первая поездка в большой город, но и первый перелет на частном самолете. Звезда поделилась новыми снимками девочки — в кадре они с матерью, одетые в пижамы, позируют в отеле у окна на фоне урбанистических манхэттенских пейзажей.

Наша первая поездка в Большое яблоко, – написала Приянка в посте, сопроводив текст милыми эмодзи.

Напомним, что первенец Приянки и Ника, Мальти Мари появилась на свет в январе этого года благодаря суррогатной матери. Малышка родилась раньше срока и на 100 дней осталась в отделении интенсивной терапии, после чего новоиспеченные родители смогли забрать ребенка домой. В апреле звезды обнародовали пол и имя девочки, а в начале мая они поделились долгожданным первым официальным снимком дочери. В конце августа Приянка снова опубликовала редкий снимок девочки, но не стала показывать ее лицо. 

Приянка Чопра и Ник Джонас познакомились в начале 2018 года и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутили ни разные бэкграунды, ни 10-летняя разница в возрасте. Приянка и Ник поженились в первые выходные декабря. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, а потом в Дели и Мумбаи. 

 


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