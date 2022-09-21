 

Мнение: Путин не блефует?

21.09.2022, 22:30, Разное
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В своем видеобаращении к народонаселению президент России Владимир Путин заявил: «…В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф…» (отсюда).

А два месяца назад Владимир Путин заявил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали» на Украине.

Не пойму, объявление частичной мобилизации – это уже точка отсчета, что на Украине «мы начали всерьез»? Вплоть до применения ядерного оружия «…при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа…»? И это не блеф? Или как?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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