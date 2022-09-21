Агата, ты ей — не сестра – Личное мнение

Теперь я точно знаю, почему Прилучный бросил Муцениеце.



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Дело — не в её истеричности, недалёкости, плохом вкусе и неухоженности, хотя во и во всём этом приятного — мало.

Главная причина, по которой тётя Агата осталась и всегда будет оставаться одна, — в другом.

Она жутко эгоцентрична.

Даже на чужой свадьбе — ярком событии в жизни двух влюблённых друг в друга людей — Мученица жаждет быть в центре внимания.

На полном серьёзе эта странная, мягко говоря, женщина заявляет, что хотела бы присутствовать на свадьбе Прилучного и Брутян.

Пожалуй, процитирую:

Я бы пошла на свадьбу! Ловила бы букет невесты… Не понимаю, почему не позвал детей на свадьбу. Это же большое событие. Дети должны идти на свадьбу отца. Мийка должна в красивом платье разбрасывать лепестки. Тимоха уронить кольца, опять их собрать. Это было бы так трогательно. У меня будет так.

Агат, тебе не приходила в голову мысль, что Прилучный и Брутян не позвали на свадьбу по двум вполне объективным причинам.

Во-первых, тебе там нечего делать. Это — не твой праздник. Ты им — не близкий человек: не сестра, не подруга. Ты — его бывшая. Не более того.

Во-вторых, Павлик тебя слишком хорошо знает, чтобы так рисковать.

Твоё присутствие на свадьбе — это риск. Разве Прилучный может быть уверен в том, что ты там не выкинешь фортель, не закатишь истерику, не испортишь людям праздник?

Всего лишь рассуждая о чужой свадьбе, ты превращаешь её в своё — своё! — событие.

Ты ловишь букет невесты. Твои дети разбрасывают лепестки и роняют кольца.

Что дети забыли на свадьбе? Это не детский праздник, не день рожденья. Что им там делать?

Кстати, зачем ты, вообще, заикаешься о том, что кольца твой сын уронит? Это плохая примета. Ты бы хотела, чтобы ребёнок уронил кольца, создав на свадьбе напряжение для тех людей, которые верят в приметы?

Что за намёки? Что за посылы?

Даже сидя на диване у Меньшовой, не будучи приглашённой (совершенно справедливо, кстати) на праздник, ты подсознательно пытаешься его людям испортить.

Ты так вероломно лезешь в новую семью бывшего, что лично мне на это неприятно смотреть.

Зачем-то рассказываешь, что не меняла фамилию. Зачем-то называешь себя сестрой Брутян, сделав, как тебе кажется, такую же, как и у неё, причёску.

Это просто документ, а теперь у меня есть сестра! Как тебе мои кудряшки, кстати?

Агата, ты Зиппи — не сестра и никогда таковую не будешь. Даже в шутку. У вас нет ничего общего. От слова совсем.

Основываясь на своих наблюдениях, хочу дать советы Прилучному, его жене и Агатке.

Зиппи, не нервничай. Агата тебя сознательно провоцирует, рассчитывая на реакцию, на то, что ты начнёшь ругаться с мужем из-за её выходок.

Павлик, огради себя и свою новую семью от Агаты. Не надо тебе с ней общаться, пересекаться и вестись на её провокации. Она сейчас попытается дружить с тобой и твоей женой с одной единственной целью: вас развести.

Игнорируй её. Её поведение лично меня очень настораживает. Должно настораживать и тебя.

Агатка, кудряшки твои никуда не годятся. Очень колхозные они у тебя, не как у Зиппи. Старайся лучше.

А вы что посоветуете Павлику, его жене и Агатке?

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