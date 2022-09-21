Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом

Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников

все еще страдает от последствий тяжелого заболевания. Летом 2015 года ему

пришлось лечь под нож медиков, чтобы удалить опухоль головного мозга. К

счастью, образование оказалось доброкачественным. Об этом рассказал сам артист

в эфире у Андрея Малахова.

Однако тяжелый недуг не остался для молодого человека без

последствий. Во время сложнейшей операции врачи затронули слуховой нерв.

Сегодня ведущий программы “Судьба человека” страдает из-за глухоты на

одно ухо.

Меж тем, Борис Корчевников занимает активную гражданскую

позицию. Поклонники считают его большим патриотом России. Генеральный директор

телеканала “Спас” постоянно помогает другим людям, о чем считает

нужным рассказывать в социальных сетях.

Минувшим вечером артист опубликовал в своем телеграмм-канале

отчет с фотографиями о сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса. Однако

фанаты обратили внимание не на коробки с вещами, а на внешность их кумира.

На снимке было видно, что Борис Корчевников изможден, его

лицо выглядело уставшим, а сам артист как будто бы похудел. Возможно, он просто

долго возился с коробками. Телеведущий подчеркнул, что собирается отправить

мирным жителям ладан и свечи, а также инструменты, теплую одежду и лекарства.