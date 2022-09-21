 

Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом

21.09.2022, 21:45, Разное
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Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников
все еще страдает от последствий тяжелого заболевания. Летом 2015 года ему
пришлось лечь под нож медиков, чтобы удалить опухоль головного мозга. К
счастью, образование оказалось доброкачественным. Об этом рассказал сам артист
в эфире у Андрея Малахова.

Однако тяжелый недуг не остался для молодого человека без
последствий. Во время сложнейшей операции врачи затронули слуховой нерв.
Сегодня ведущий программы “Судьба человека” страдает из-за глухоты на
одно ухо.

Меж тем, Борис Корчевников занимает активную гражданскую
позицию. Поклонники считают его большим патриотом России. Генеральный директор
телеканала “Спас” постоянно помогает другим людям, о чем считает
нужным рассказывать в социальных сетях.

Минувшим вечером артист опубликовал в своем телеграмм-канале
отчет с фотографиями о сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса. Однако
фанаты обратили внимание не на коробки с вещами, а на внешность их кумира.

На снимке было видно, что Борис Корчевников изможден, его
лицо выглядело уставшим, а сам артист как будто бы похудел. Возможно, он просто
долго возился с коробками. Телеведущий подчеркнул, что собирается отправить
мирным жителям ладан и свечи, а также инструменты, теплую одежду и лекарства.


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